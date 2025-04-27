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Жильё в городском округе Нижнем Новгород, Россия

квартиры
178
дома
45
223 объекта найдено
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 10/19
Продается 1-комнатная квартира в центре города 44 м с учетом лоджии. Светлая, просторная и …
$112,853
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Квартира в Novinki, Россия
Квартира
Novinki, Россия
Площадь 31 м²
Этаж 2/4
Продаётся уютная однокомнатная квартира!     Удобная квартира в спокойном жилом районе, …
$58,247
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 57 м²
Этаж 1/9
дом во дворе, высоко, на окнах решетки, тамбур на 2 кв-ры, парковочное место во дворе, состо…
$91,195
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
Продаю двухкомнатную квартиру в Ленинском районе. До метро Двигатель Революции 5 мин   пешко…
$51,069
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 42 м²
Этаж 13/17
В продаже отличная однокомнaтная кваpтира с peмoнтoм в жилом комплексе Седьмоe небo.    …
$131,320
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 39 м²
Этаж 2/22
Это свежий взгляд на микро - район Мещерское озеро. Дом окружает развитый городской район с …
$100,740
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 167 м²
Количество этажей 3
Продается дом в Советском районе, в снт Рыбак, проезд Артельный. Дом в готовом состоянии, ос…
$54,717
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
Продается двухкомнатная квартира в крепком кирпичном доме: - квартира в жилом состоянии, т…
$46,615
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 9/17
Предлагается к продаже отличная светлая квартира с ремонтом на Богдановича. Хорошая планиров…
$91,195
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Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 12 м²
Этаж 2/2
Предлагаю к вашему вниманию комнату на улице Героя Чугунова 14а, в Ленинском районе города Н…
$23,103
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 57 м²
Этаж 6/9
В продаже квартира в центре города, до метро Горьковская 14 мин пешком, до пл Свободы и ул М…
$103,354
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 38 м²
Этаж 15/25
Продаётся 1-комнатная квартира в новом доме комфорт класса, ЖК Каскад на Автозаводе   по лин…
$93,018
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
В продаже дом в Автозаводском районе 75,5 кв.м. на участке земли 5,7 соток. Требует ремонта.…
$66,876
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
К Вашему вниманию прямая продажа роскошного двухэтажного жилого дома, площадью 314,8 м2 в Ав…
$368,013
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 62 м²
Этаж 10/19
Продаю двух комнатную квартиру в ЖК "Седьмое небо", евро ремонт, светлая, теплая. Два   взро…
$177,167
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Характеристика объекта:   Предлагаем в продажу 1-этажный дом, в Нижнем Новгороде. Приок…
$69,308
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 117 м²
Этаж 4/7
Продаётся уютная и очень просторная 3-х комнатная квартира в самом центре города. Общая площ…
$306,414
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 53 м²
Этаж 2/9
Продается уютная двухкомнатная квартира на улице Пролетарская в микрорайоне Мещерское озеро!…
$99,788
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 6/6
Центр Нижнего Новгорода, рядом Кремль, пл. Минина и Пожарского, ресторан Онегин. Великолепны…
$717,397
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается каркасный дом (коттедж) из бруса в КП Новопокровский 100 м2. Цена от 11 000 000руб…
$132,207
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Описание В Автозаводском районе на улице Рельсовая   д. 36 продается ОТДЕЛЬНО стоящий теплы…
$109,312
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 63 м²
Этаж 2/9
ВНЕСЕН АВАНС.Продается просторная трехкомнатная квартира, в верхней части города. В доме сво…
$91,195
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 57 м²
Этаж 17/19
Отличная планировка, комнаты на разные стороны, рядом остановка общественного транспорта, ма…
$102,746
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
Если вы рассматриваете покупку трёхкомнатной квартиры на улице Снежная, дом 19, то, вероятно…
$73,603
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 4/11
Откройте для себя удивительный мир комфорта и стиля в ЖК Лайнер. Этот современный жилой ком…
$182,389
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Продается уютная, светлая 2-х. комнатная квартира в Советский районе.В квартире сделан ремон…
$70,524
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 232 м²
Этаж 5/12
6-комнатная (спарка , по факту 2 полноценные большие трёшки 232 м) 1-уровневая квартира в це…
$550,563
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Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 19 м²
Этаж 4/5
Просторная комната в общежитии коридорного типа, в комнате сделан ремонт, окно пластиковое, …
$20,671
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Продаю уютную квартиру в центре Автозаводского района , Квартира в хорошем состоянии. углова…
$52,285
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 38 м²
Этаж 10/22
Видовая квартира на 10 этаже.   Санузел напольное покрытие керамогранит покрытие стен отделк…
$125,241
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Параметры недвижимости в городском округе Нижнем Новгород, Россия

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