Работаем с 2018 года, сопровождая тысячи сделок с недвижимостью по всему миру: от виллы В Таиланде до небоскребов в Дубае. Обеспечиваем премиальный уровень сервиса и всегда остаемся на связи для для оперативного решения любых вопросов.
30 действующих офисов по России и за рубежом. Часть офисов расположена в странах, где наиболее востребованы сделки с недвижимостью - в ОАЭ, Турции, Грузии, Бали, Таиланде, на Кипре.
Оплата недвижимости: решаем сложные задачи
- Обеспечим необходимое сопровождение сделок с любыми суммами;
- Консультируем по проведению трансграничных расчетов без задействования отечественных банков;
- Знаем все тонкости международных расчетов с застройщиками и риелторами благодаря опыту работы с 2018 года и постоянному отслеживанию актуальных изменений на рынке недвижимости;
-Документально подтверждаем факт оплаты недвижимости.
Реферальная программа
Выплачиваем нашим партнерам индивидуальный процент прибыли от сопровождения клиентов, обратившихся к нам по их рекомендации.
Содействуем в оплате недвижимости удобным для вас способом:
- безналичный перевод на счет застройщика;
-выдача наличных агенту/представителю в нужной стране и валюте;
- зачисление на кошелек застройщика;
- курьерская отправка наличных застройщику;
- выдача менеджер-чеков (ОАЭ);