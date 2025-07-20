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Жильё в Нижегородской области, Россия

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220
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12
Бор
5
Кстово
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414 объектов найдено
Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продам 1/2 дома в центре Городца, с индивидуальным газовым котлом.  Входы разные.  Дом б…
$29,503
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 67 м²
Этаж 4/9
Продаётся 3-комнатная квартира в панельном доме. Район: Мещёрское озеро один из благоустрое…
$109,512
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 67 м²
Этаж 4/9
Здравствуйте! Как агент по недвижимости, я с особым удовольствием представляю вам 3-комнатну…
$109,902
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TekceTekce
Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 34 м²
Количество этажей 1
Продам бревенчатый дом 34м2 и 1.5 гектар земли. Электричество 220Вт.  Рядом большое озеро.…
$23,089
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 93 м²
Этаж 5/13
Роскошная квартира в сердце Нижнего Новгорода ждет своего владельца! Мечтаете о жизни в пре…
$228,265
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 21 м²
Этаж 1/6
Инвестируйте в комфорт и доход! Апартаменты в центре Нижнего Новгорода! Эксклюзивные апарта…
$98,128
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Продаётся уютная квартира. Чистая продажа. Взрослые собственники Документы готовы. Быстрый в…
$73,857
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 17 м²
Этаж 2/10
В продаже студия в ЖК Торпедо. Комфортный второй этаж. Хорошее жилое состоянии. Дом располож…
$47,116
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 5/10
Большая 1к  квартира, полностью укомплектованная мебелью   42.6 /17.4/9.6 м2  Уникальна…
$114,162
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 68 м²
Этаж 11/13
Продается новостройка по цене застройщика (190 тыс руб/кв.м) комплекс бизнес класса, осталос…
$166,542
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 18 м²
Этаж 2/3
Представляем уникальные апартаменты в сердце исторического центра Нижнего Новгорода, идеальн…
$93,289
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/9
Продается теплая 2-х комнатная квартира.Комнаты изолированные.Состояние жилое.Трубы поменяны…
$68,589
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 93 м²
Этаж 7/13
Продается новостройка по цене застройщика (190 тыс руб/кв.м) комплекс бизнес класса, осталос…
$228,171
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 49 м²
Этаж 1/10
В продаже двухкомнатная квартира по адресу пр. Кораблестроителей д. 58 к.1 в новом современн…
$96,153
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 68 м²
Этаж 5/13
В самом сердце Нижнего Новгорода, в элитном жилом комплексе бизнес-класса Дом на Горького, п…
$166,629
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 68 м²
Этаж 11/13
Роскошная квартира в сердце Нижнего Новгорода ждет своего владельца! Мечтаете о жизни в пре…
$166,629
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Дом в Бор, Россия
Дом
Бор, Россия
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
СНТ КОЛОБОК. Предложение для ценителей загородной недвижимости в тихом, спокойном месте. HO,…
$15,335
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Продаётся уютная, светлая 3-комнатная квартира в центральной, исторической, живописной части…
$92,743
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 18 м²
Этаж 4/5
Прекрасная студия со свежим ремонтом, с мебелью и техникой. Полностью укомплектована. Идеаль…
$34,307
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Дом в Большое Козино, Россия
Дом
Большое Козино, Россия
Площадь 427 м²
Количество этажей 3
Предлагается к продаже величественный особняк, воплощенный в камне в 2009 году, настоящий з…
$269,371
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 22 м²
Этаж 6/9
Чистая продажа! Один взрослый собственник. Продается студия 22 кв.м. с необходимой мебелью…
$43,837
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 3/3
Продается уютная двухкомнатная квартира в Нижнем Новгороде! Идеальное место для комфортной …
$81,541
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 20 м²
Количество этажей 1
Продам дачу в СНТ Северный.  Домик деревянный 20м2 стоит на бетонных сваях.  Крыша покры…
$4,447
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 523 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию уникальный дом в деревне Малая Ельня( 20 мин. до Н. Новгорода),…
$196,947
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Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 17 м²
Этаж 5/5
В продаже 1/2 доли в двухкомнатной квартире с изолированными комнатами метражом 17,4 и 10,8 …
$19,059
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 14 м²
Этаж 2/3
В самом сердце исторического центра, на прославленной Рождественской улице, расцветают экскл…
$72,474
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Квартира в Семёнов, Россия
Квартира
Семёнов, Россия
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
Предлагаю к покупке двухкомнатную квартиру в городе Семенов, расположенную на втором этаже к…
$27,954
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Дом в Pustyn, Россия
Дом
Pustyn, Россия
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Продам дом в центре, села Пустынь, Арзамасского района в Пустынском заповеднике. Освещённая…
$12,579
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
В продаже таунхаус в КП Баден -Баден площадью 91м2. Два этажа и цоколь. Свой земельный участ…
$134,153
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 39 м²
Этаж 7/16
Предлагается к продаже уютная 1-комнатная квартира в современном жилом комплексе бизнес-клас…
$110,585
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