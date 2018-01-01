О застройщике

Наша компания начала свою историю в 1992 году, когда мы были небольшим агентством, занимавшимся куплей-продажей и обменом недвижимости.

В 2000 году мы начали осуществлять собственные девелоперские проекты в Москве, в 2001 году вышли со строительством жилья и на региональные рынки страны.

За эти годы мы многого достигли - стали одним из крупнейших застройщиков Новой Москвы. Наша компания владеет землей площадью около 2500 Га по Калужскому шоссе, образуя практически единую границу с лесами и водоемами. Мы строим объекты недвижимости и реализуем крупнейший в России градостроительный Проект «А101» в Новой Москве, представляющий собой объединение разных по архитектурному исполнению жилых районов с единой концепцией «лучшее со всего мира».

Сегодня «А101» входит в Промышленно-финансовую группу «САФМАР» — российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ритейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимости, логистические центры, отели, медийные ресурсы: радиостанции и телеканалы.

Наша команда – это люди с большим знанием дела и настоящие профессионалы. Мы всегда нацелены на результат, каждый день делаем свою работу лучше, ценим вклад друг друга в общее дело, честно подходим к решению любых вопросов, и самое главное, работаем сообща.