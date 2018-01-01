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Группа компаний «А101»

Юридический адрес c индексом | Legal address with zip code 108814, Российская Федерация, город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Фитаревская, дом 14, строение 1
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Группа компаний «А101»
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1992
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
a101.ru
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О застройщике

Наша компания начала свою историю в 1992 году, когда мы были небольшим агентством, занимавшимся куплей-продажей и обменом недвижимости. 

В 2000 году мы начали осуществлять собственные девелоперские проекты в Москве, в 2001 году вышли со строительством жилья и на региональные рынки страны.

За эти годы мы многого достигли - стали одним из крупнейших застройщиков Новой Москвы. Наша компания владеет землей площадью около 2500 Га по Калужскому шоссе, образуя практически единую границу с лесами и водоемами. Мы строим объекты недвижимости и реализуем крупнейший в России градостроительный Проект «А101» в Новой Москве, представляющий собой объединение разных по архитектурному исполнению жилых районов с единой концепцией «лучшее со всего мира».

Сегодня «А101» входит в Промышленно-финансовую группу «САФМАР» — российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ритейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимости, логистические центры, отели, медийные ресурсы: радиостанции и телеканалы.

Наша команда – это люди с большим знанием дела и настоящие профессионалы. Мы всегда нацелены на результат, каждый день делаем свою работу лучше, ценим вклад друг друга в общее дело, честно подходим к решению любых вопросов, и самое главное, работаем сообща.

Новостройки
Смотреть все 5 новостроек
Жилой квартал Южные сады
Жилой квартал Южные сады
Москва, Россия
от € 104,106
22–188 м² 817 квартир
Сдача в: 2024
Лето живёт на юге На юго-западе Москвы, в окружении парков, вырастет новый район «Южные сады». От его названия веет теплом и ароматом цветущих деревьев. Расслабленную атмосферу юга здесь создадут тёплые оттенки и натуральные материалы покрытий, разнообразие плодовых и вечнозелёных деревьев, живые изгороди и эстетика средиземноморского сада. В домах с выразительной пластикой фасадов – большой выбор форматов квартир, от студий до просторных 3-х комнатных с кухней-гостиной. Отсюда легко доехать в центр города на любом виде транспорта. На первых этажах откроются магазины, кафе с летними террасами, фитнес-залы и салоны красоты. пешая доступность 3 станций метро удобный выезд на трассу СБВ благоустройство «Сады Средиземноморья» московская прописка школы и детские сады района Южное Бутово квартиры с террасой
Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от € 110,404
20–160 м² 2 960 квартир
Сдача в: 2022
Искусство счастливой жизни В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья». ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей семьи комфорт мегаполиса, но жить предпочитает в окружении природы. Главная идея — баланс жилья и сервисов, транспортной доступности и комфортной удалённости от трасс, шумных зон для активных видов отдыха и уютных зелёных островков для созерцания и релаксации. 5 детских садов и 1 школа открыты планировки для семей московская прописка Бутовский лесопарк 1610 га 6 детских садов и 3 школы проектируются и строятся 100 га городских и парковых пространств
Жилой комплекс Белые ночи
Жилой комплекс Белые ночи
поселение Сосенское, Россия
от € 121,444
24–56 м² 6 квартир
Сдача в: 2022
«Природа Карелии» на юго-западе Москвы Компактный ЖК «Белые ночи» из восьми монолитных корпусов расположен на границе с живописным Бутовским лесопарком (1610 га). Главное общественное пространство – парковая зона в стилистике «Природа Карелии». В благоустройстве дворов и уютного сквера используются характерные для российского севера растения, натуральные материалы, качественное игровое и спортивное оборудование. В 100 метрах от домов заканчивается строительство образовательного комплекса «Формула»: школы на 550 учеников и детского сада на 150 малышей. На первых этажах домов расположены торговые, бытовые и сервисные объекты. Здесь появятся: летний кинотеатр под открытым небом, стадион, велодорожки, места для отдыха, прогулочные зоны и лыжные трассы на территории лесопарка. образовательный комплекс: школа и детский сад удобный выезд на СБВ и на МКАД магазины, салоны красоты, клиники московская прописка всё для спорта и отдыха 400 м до ст. метро «Новомосковская» (2023 г.)
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
поселение Сосенское, Россия
от € 108,827
19–165 м² 3 108 квартир
Сдача в: 2022
Живи! Работай! Отдыхай! Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном. В основе проекта – ваши мечты. Гулять вечерами по набережной. Утром, не спеша, идти по красивому мосту на работу. Любоваться водной гладью и отражением звёзд с собственного балкона. Приглашать друзей на пикник или кататься всей семьёй на лыжах. Жить в эпицентре событий и… в стороне от суеты. Мы создаём пространство, где каждый сможет сказать: «Здесь всё про меня!» 500 м до метро «Прокшино» школы и детские сады редкие форматы и функциональные планировки благоустроенная набережная московская прописка горнолыжный курорт
Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
поселение Сосенское, Россия
от € 110,404
19–107 м² 122 квартиры
Сдача в: 2022
Уголок Барселоны в Москве «Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы. Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт- и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образовательным комплексом. Для отдыха, прогулок и общения жителей в нём появятся пешеходный бульвар и собственная благоустроенная набережная с удобными спусками к воде, местами для спокойного и активного отдыха. Первый район, где уже построены все жилые дома и работает инфраструктура, в 2020 году стал «Лучшим реализованным проектом в области строительства домов повышенной комфортности» – по результатам открытого голосования на портале «Активный гражданин». благоустроенная набережная пруда новые школы и детские сады 5 стилей отделки и white box московская прописка дома бизнес- и комфорт-класса удобные планировки и форматы квартир
Наши агенты в России
Кирилл Шавергин
Кирилл Шавергин
12 082 объекта
Валентин Муретов
Валентин Муретов
Другие застройщики
DNM TURKREALT

Наша компания работает на рынке недвижимости уже 13 лет. За это время мы стали многопрофильной компанией и организовали деятельность сразу по нескольким направлениям. 

В их числе:

- продажа первичной и вторичной недвижимости;

- экспертная оценка недвижимости;

- продажа земельных участков под застройку домов, вилл и т.д.;

- сдача недвижимого имущества наших клиентов (квартиры, виллы, гостиницы) в аренду с коммерческим арендным договором, а также управление данным имуществом;

- полное юридическое сопровождение по всем операциям с недвижимостью для клиентов компании;

- помощь в получении услуг адвоката, переводчика, предоставление автомобиля с водителем, содействие в аренде автомобиля, обустройстве приобретенной недвижимости;

- строительство;

- инвестирование;

- помощь в открытии собственного бизнеса;

- юридическое оформление сделок, получение разрешений на проектное развитие.

 

 

ГК "ФСК"

Группа компаний ФСК — одна из крупнейших строительных компаний России. По версии делового журнала Forbes, входит в топ-10 самых надежных застройщиков страны

Русская Европа

Компания «АвангардИнвестПроект», родоначальник холдинга «РусскаЯ ЕвропА», в сентябре 2018 года отметила свое 30-летие. Опыт и компетенции наших специалистов, высокий профессионализм и использование передовых технологий позволили добиться высоких результатов в работе — качественно и в срок построить и ввести в эксплуатацию комфортные жилые дома, которые являются достойным украшением Калининградской области.

В Калининграде впервые в России мы строим «Счастливый город» под названием «РусскаЯ ЕвропА». Команда создаёт среду, которая будет актуальна в течение десятилетий. Это среда с новым уровнем качества жизни по всем параметрам: архитектурным, духовным, социальным, экономическим. Впервые создаётся НЕ СПАЛЬНЫЙ район, с развитыми пешеходными пространствами, с зонами зелени и разнообразной коммерции, как единая экосистема. Усилиями лучших архитекторов в проекте выражено стремление к совершенству и тонкое чувство стиля, учтены потребности современного активного человека. Комплекс «RусскаЯ ЕвропА» — место для жизни, активного отдыха и развития. Здесь будут возведены объекты высокой социальной значимости не только для района, но и для региона в целом: поликлиника, детский сад, школа, спортивный комплекс, инфраструктура развлечений.

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