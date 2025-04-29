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Жильё в Приволжском федеральном округе, Россия

Нижний Новгород
206
Нижегородская область
419
Саратовская область
35
Саратов
35
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455 объектов найдено
Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
Площадь 18 м²
Этаж 6/16
Мечтаете о собственном уголке, где царит атмосфера тепла и комфорта? У нас есть идеальное пр…
$56,261
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 78 м²
Этаж 1/9
Продаю просторную 3-ех ком.квартиру в Нижнем Новгороде   по адресу: ул.     Верхне-Печерская…
$110,102
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Дом в Kuzutki, Россия
Дом
Kuzutki, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
В продаже кирпичный дом в деревне Кужутки дальнеконстантиновского района Нижегородской облас…
$21,778
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 64 м²
Этаж 3/9
Представляем вашему вниманию эксклюзивную   квартиру 1+ с огромной кухней - гостиной, где бе…
$193,586
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Дом в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Дом
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
Земельный участок ровный прямоугольный.На участке 2 теплицы, плодовые деревья и кустарники. …
$4,235
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 8/9
Продаю двухкомнатную квартиру в микрорайоне Мещерское озеро. Квартира в хорошем состоянии, п…
$78,679
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается новый дом полностью готовый для проживания зимой и летом (земля и дом в собственн…
$102,767
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом с видом на Горьковское море. Большая часть дома построена из газосиликатных…
$121,045
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Дом в Кстовский муниципальный округ, Россия
Дом
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 297 м²
Количество этажей 3
Продается большой добротный дом в Зеленом городе общей площадью 297 кв.м с земельным участко…
$302,612
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 79 м²
Этаж 3/5
Продаётся 3-х комнатная квартира, сталинка. С/у раздельный. Комнаты изолированные, на разные…
$133,149
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 55 м²
Этаж 2/9
Уважаемые покупатели! Предлагается в продажу просторная 3-х комнатная квартира на ул.пр-т К…
$76,246
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Дом в Первомайский, Россия
Дом
Первомайский, Россия
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продам дом хорошего качества 143м2. Фундамент железобетонная монолитная плита.  Стены кир…
$204,566
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Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус общей площадью 216 кв. м. На земле 2, 5 сотки Рядом располагаются: ЖК Кра…
$143,980
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Продаётся 2-х комнатная квартира. Комнаты изолированные, на разные стороны. Состояние удовле…
$71,416
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 340 м²
Этаж 2
Продается дом в самом востребованном и динамично развивающемся с. Усть-Курдюм. Дом основат…
Цена по запросу
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Квартира в Кстовский муниципальный округ, Россия
Квартира
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 4/4
Ваша новая жизнь на лоне природы ждет вас в новом жилом комплексе Нижнего Новгорода! Мечтае…
$72,982
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 48 м²
Этаж 9/9
Квартира готова под чистовую отделку, в коридоре и в зале натяжные потолки. Никто не прописа…
$102,888
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Дом в Bolsoe Mokroe, Россия
Дом
Bolsoe Mokroe, Россия
Площадь 53 м²
Количество этажей 2
Продается   теплый и уютный дом 53 кв.м. + 7 сот.земли (село Большое Мокрое, Кстовский муниц…
$54,470
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Квартира в Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Предложение для покупки на Волском тракте, недалеко от Счастливой аллеи. Расположение: Волск…
Цена по запросу
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 167 м²
Количество этажей 3
Продается дом в Советском районе, в снт Рыбак, проезд Артельный. Дом в готовом состоянии, ос…
$54,470
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Дом в Bezvodnoe, Россия
Дом
Bezvodnoe, Россия
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продаю новый дом 115 м2 класса Комфорт с открытой террасой в ИЖС Новая резиденция Безводное …
$90,663
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Квартира в Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Площадь 114 м²
Этаж 3/12
Элегантная, светлая квартира в элитном доме, в самом центре города. Пространство квартиры ф…
Цена по запросу
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Квартира в Zdanovskij, Россия
Квартира
Zdanovskij, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
продаю 2-комнаную квартиру в п. Ждановский - 15 мин езды от Нижнего Новгорода. в Кирпичном д…
$50,234
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Квартира в Zdanovskij, Россия
Квартира
Zdanovskij, Россия
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
квартира-студия в ЖК Мега. Дом 2016 года постройки, квартира теплая, уютная, сделан качестве…
$37,524
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 38 м²
Этаж 10/22
Видовая квартира на 10 этаже.   Санузел напольное покрытие керамогранит покрытие стен отделк…
$124,676
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 55 м²
Этаж 9/10
Продам 2к Квартиру улучшенной планировки ул. Даргомыжского, д. 15. Квартира в отличном состо…
$132,544
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 50 м²
Этаж 9/9
Уникальное предложение! Продаётся просторная двухкомнатная квартира улучшенной планировки по…
$75,048
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Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Отличный дом находится в ожидании большой семьи, которая наполнит его уютом и душевным тепло…
$130,728
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
К Вашему вниманию прямая продажа роскошного двухэтажного жилого дома, площадью 314,8 м2 в Ав…
$363,134
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Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 12 м²
Этаж 2/2
Предлагаю к вашему вниманию комнату на улице Героя Чугунова 14а, в Ленинском районе города Н…
$22,999
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Типы недвижимости в Приволжском федеральном округе

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Параметры недвижимости в Приволжском федеральном округе, Россия

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