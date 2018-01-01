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Praedium

Россия, 109004, Москва г, Николоямская ул, дом № 40, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком. 9-11
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Praedium
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.praedium.ru
Описание

Компания Praedium — профессиональный консультант на рынке коммерческой недвижимости. Компания была основана в 2005 году, и уже более десяти лет успешно работает с ведущими международными и российскими компаниями России.  

Praedium оказывает полный спектр услуг во всех основных направлениях коммерческой недвижимости - в офисном сегменте класса A и В, в индустриальной и торговой недвижимости, оказывая нашим клиентам услуги в области брокериджа, представления интересов корпоративных клиентов в сделках аренды и приобретения объектов, структурирования инвестиционных транзакций, сделок купли-продажи инвестиционных объектов, а также стратегического консалтинга, оценки и аналитики.  

Услуги

Подбор помещений

Арендный бизнес

Сопровождение сделок

Оценка объектов и проектов

Анализ рынка
 

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Виды услуг Недвижимость в разных странах, подбор инвестиционных объектов, туризм+индивидуальные маршруты для групп от 10 человек и больше.

 

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