Megapolis -Yalta

Компания Praedium — профессиональный консультант на рынке коммерческой недвижимости. Компания была основана в 2005 году, и уже более десяти лет успешно работает с ведущими международными и российскими компаниями России.

Praedium оказывает полный спектр услуг во всех основных направлениях коммерческой недвижимости - в офисном сегменте класса A и В, в индустриальной и торговой недвижимости, оказывая нашим клиентам услуги в области брокериджа, представления интересов корпоративных клиентов в сделках аренды и приобретения объектов, структурирования инвестиционных транзакций, сделок купли-продажи инвестиционных объектов, а также стратегического консалтинга, оценки и аналитики.