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Megapolis -Yalta

г. Ялта, ул. Ливадийская, д6, оф.13
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Megapolis -Yalta
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Русский
Наши агенты в России
Александра Бережная
Александра Бережная
Агентства рядом
WORLD PROPERTY INVEST
Жилая недвижимость 13
Компания World Property Invest с 15-летним опытом работы на международном рынке недвижимости предлагает своим клиентам только уникальные зарубежные проекты недвижимости, интересные, в первую очередь, с инвестиционной точки зрения. Наша компания работает только с проверенными и надежными строительными компаниями. Мы предлагаем проекты недвижимости, которые характеризует: ликвидное расположение; разнообразная инфраструктура; уникальный дизайн; послепродажное обслуживание; выгодные условия приобретения (скидки, рассрочка, кредит). Почему компания WPI: Профессиональная экспертиза проектов недвижимости (оценка рисков); Успешное закрытие большинства сделок с клиентами и инвесторами; Успешное сотрудничество с крупнейшими международными застройщиками, агентствами недвижимости, юридическими компаниями и банками. Наша компания поможет Вам: Выбрать объект недвижимости исходя из индивидуальных пожеланий; добиться для Вас максимально выгодных условий приобретения недвижимости; контролировать ход сделки с застройщиком; сдавать Вашу недвижимость в аренду; продавать Вашу недвижимость.
Praedium
Коммерческая недвижимость 2050

Компания Praedium — профессиональный консультант на рынке коммерческой недвижимости. Компания была основана в 2005 году, и уже более десяти лет успешно работает с ведущими международными и российскими компаниями России.  

Praedium оказывает полный спектр услуг во всех основных направлениях коммерческой недвижимости - в офисном сегменте класса A и В, в индустриальной и торговой недвижимости, оказывая нашим клиентам услуги в области брокериджа, представления интересов корпоративных клиентов в сделках аренды и приобретения объектов, структурирования инвестиционных транзакций, сделок купли-продажи инвестиционных объектов, а также стратегического консалтинга, оценки и аналитики.  

ИНДОМ
Жилая недвижимость 664 Коммерческая недвижимость 425

Агентство зарубежной недвижимости "ИНДОМ" - компания, в которой работают профессионалы с большим опытом в сфере зарубежной недвижимости.

Мы предлагаем на продажу:

апартаменты таунхаусы коттеджи виллы участки земли/острова отели кафе/ рестораны доходные дома производственные/офисные/торговые помещения различные инвестиционные проекты бизнес

Мы знаем ЧТО купить, ГДЕ купить, а КОГДА купить - решать ВАМ!

 

Мы поделимся своими знаниями и опытом с каждым клиентом, обратившимся в нашу компанию.

 

 

Риэлтор без границ
Новостройки 50 Жилая недвижимость 304 Коммерческая недвижимость 1

Vip Realty Club - русскоговорящие эксперты в 18 странах мира, более 2 500 агентов.

Представляем крупнейших застройщиков: Бали, Болгарии, Грузии, Греции,

ОАЭ, Панамы, Северного Кипра, Южного Кипра, Сербии, Таиланд (Пхукет, Паттайя), Турции,

Ченогории;

Индивидуальный подбор нежвижимости:

Германия; Гренада (паспортная программа), Испания, Италия, Франция.

С нами вы инвестируете в новостройки по всему миру без наценок и комиссий.

Мы можем вам предложить инвестиционные проекты от 20 000 $

беспроцентные рассрочки до 84 месяцев, постпродажное сопровождение,

полное сопровождение сделки как онлайн так и офлайн.

Организуем для вас индивидуальные и групповые туры в страну.

Имеем представительства в России, Белоруссии, Грузии, на Северном Кипре и Казахстане. 

Рады вам помочь в вашем выборе.

Недвижимость продают многие, мы предлагаем стратегии и решения: 

как перевести платеж, в какой момент лучше перепродать,

какой объект и в какой стране под какую стратегию

выбрать именно сейчас! 

Удачных вложений с VIP REALTY CLUB! 

 

ConPro
Жилая недвижимость 1
Фирма создавалась как инвестиционная фирма, были наработки по клиентам, по поставкам оборудования, по экологическим проектам, таким как очистка сточных вод, переработка различных видов отходов. В процессе работы возникло направление зарубежной недвижимости и так как спрос рождает предложение, то направление стало развиваться и в настоящее время занимает большой сегмент в бизнесе. Понятно, что фирма развивалась с подъемами и трудностями. Но фирма является членом Московской Торговой Палаты, участвует в мероприятиях и круглых столах, является членом комитетов. Также участвует в работе Ассоциации Предпринимателей и в движении Семейная реликвия. Целью фирмы является предоставление такого спектра услуг для клиента, чтобы наш клиент стал нашим другом. Принципы работы включает 3К: коммуникабельность и лояльность, конфиденциальность, корректность.
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