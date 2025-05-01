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Жильё в Эвенкийском районе, Россия

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1 388 объектов найдено
Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 540 м²
Вы в поиске дома для большой семьи? Тогда обратите внимание на данное предложение! Продается…
$699,970
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/9
Продается студия с видом на море и Хосту. Статус квартира. С ремонтом, мебелью, техникой. Вс…
$74,997
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 14/20
Красивая трёхкомнатная квартира, с качественным ремонтом, недалеко от Дендрария. Статус-квар…
$324,986
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/10
Квартира «вторичка» с лучшим расположением, лучшим видом в Сочи. Южный склон горы Ахун, 200 …
$89,996
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/6
Представляю к покупке самое отличное и инвестиционное-выгодное предложение на рынке недвижим…
$169,993
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 4/5
Пpoдaю 3-x кoмнатную квapтиpу, плoщaдь 53,5 метра. Еcть все нeобxодимое для проживания, мебe…
$259,989
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 253 м²
Новый, современный дом ищет своих владельцев! В процессе строительства перед домом вырос пре…
$449,980
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 450 м²
Домовладение в средиземноморском стиле с эксплуатируемой кровлей. Красивый дизайн. Первый эт…
$585,875
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/3
Квартира свободной планировки с выходом на мансардный этаж. Дом расположен вблизи лесного ма…
$44,998
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 357 м²
г.Сочи, Адлерский район, Петрозаводская, Новый коттедж 357 м.кв. в современном стиле. Чернов…
$999,957
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 606 м²
Вы в поисках роскошного дома для достойной жизни своей семьи? Вам важна безопасность и досто…
$1,30 млн
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/6
Квартира Вашей мечты около моря! Находится квартира в великолепном апарт-отеле бизнес-класса…
$99,996
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/11
Продается квартира в районе Мамайка (низ). Дом на закрытой территории, консьерж. Близость мо…
$154,993
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Статус КВАРТИРА! Мебель и техника все остается. Во дворе дома большая придомовая парковка. А…
$79,997
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 187 м²
Дом с панорамой на Кавказские горы, хороший подъездной путь 10 минут на авто до центра Сочи …
$359,984
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 9/9
Комплекс из одиннадцати домов, строился по ФЗ-214 Статус квартиры. Проходят ипотеки. В кварт…
$72,997
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 230 м²
Дом в коттеджном поселке расположился в селе Молдовка по нижней его части, ровное место, ул.…
$249,989
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/11
Двухкомнатная квартира в отличном доме, статус - квартира. На первом этаже магазин "Магни…
$97,145
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Cветлая и уютная квартира , расположенном в одном из лучших микрорайонов города - Новом Сочи…
$127,994
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/11
Квартира в новом доме комфорт класса, выполненном из качественных материалов. Строительство …
$89,896
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/9
Предлагается к покупке квартира в новом сданном доме с ремонтом. Квартира чистая , светлая и…
$77,115
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 15/20
На срочной продаже квартира в ЖК "Челтенхэм". Отличная квартира, хорошо планируется в трехко…
$137,494
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 250 м²
Продаётся домовладение на Яна Фабрициуса! Площадь 250 м2, на участке 5 соток. Без фасада, пе…
$264,989
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 185 м²
КП "Атмосфера Виладж" - элитная загородная недвижимость для многих поколений вашей семьи Сре…
$298,987
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/4
Продам апартамент в пешей доступности от моря, в закрытом новом комплексе: Морской Квартал э…
$49,998
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 370 м²
Продаётся замечательный дом в Курортном городке, для большой дружной семьи, земля в аренде. …
$449,980
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 42 м²
Этаж 3/4
Уютная, двухкомнатная квартира в центральном районе города Сочи, микрорайон Завокзальный. Кв…
$114,995
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/3
Двухуровневая студия 35 м2 с отдельным входом. До моря пять минут на машине. Развитая инфр…
$88,996
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/4
Жилой дом расположен в «первой береговой линии». Максимальное время пешей прогулки к морю со…
$139,994
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/18
Квартира с потрясающим видом на море. В квартире красивая и удобная перегородка отделяет зон…
$169,993
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Параметры недвижимости в Эвенкийском районе, Россия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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