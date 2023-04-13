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Купить дуплекс в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
61
Коджаэли
11
Fatih Mahallesi
8
Ускюдар
3
Ataevler Mahallesi
2
Кадыкёй
2
Кючюкчекмедже
2
Чекмекёй
2
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72 объекта найдено
Дуплекс 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 134 м² 12 Этаж
€ 290,000
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
Дуплекс 5 комнатв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5 Количество комнат 134 м² 5/5 Этаж
€ 384,900
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
Дуплекс 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 134 м² 5/5 Этаж
€ 388,100
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
Дуплекс 3 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
3 Количество комнат 85 м² 5/5 Этаж
€ 284,100
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
Дуплекс 2 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
2 Количество комнат 68 м² 1/1 Этаж
€ 235,700
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
Дуплекс 5 комнатв Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 254 м² 6/6 Этаж
€ 416,200
Элитный пентхаус с террасой 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
Дуплекс 4 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 166 м² 6/6 Этаж
€ 175,100
Элитный пентхаус с террасой 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
Дуплекс 5 комнатв Измит, Турция
Дуплекс 5 комнат
Измит, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 1 Этаж
€ 170,599
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
Дуплекс 5 комнатв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5 Количество комнат 229 м² 5/5 Этаж
€ 334,000
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Дуплекс 3 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
3 Количество комнат 113 м² 5/5 Этаж
€ 167,700
Новый пентхаус с террасой 2+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на …
Дуплекс 2 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
2 Количество комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 145,500
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
Дуплекс 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 152 м² 5/5 Этаж
€ 175,800
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Дуплекс 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 226 м² 23/23 Этаж
€ 1,110,800
Пентхаус 5+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ст…
Дуплекс 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 181 м² 23/23 Этаж
€ 822,000
Дуплекс 3+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ста…
Дуплекс 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 240,000
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса, расположенного на участке общей площад…
Дуплекс 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 565 м² 3/3 Этаж
€ 3,420,700
Президентский пентхаус 4.5+2 с двумя гостиными в историческом центре в Beşiktaş. Подходит дл…
Дуплекс 8 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 8 комнат
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат 483 м² 3/3 Этаж
€ 2,964,000
Двухуровневый пентхаус 6.5+2 для искушенной жизни рядом с легендарным проливом Босфор в Beşi…
Дуплекс 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 502 м² 3/3 Этаж
€ 2,402,700
Шикарный дуплекс 5.5+1 для жизни и инвестиций в элитном комплексе в Beşiktaş. Подходит для Г…
Дуплекс 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 294 м² 3/3 Этаж
€ 1,685,900
Идеальные двухуровневые апартаменты 4+1 в элитном комплексе в Beşiktaş. Подходит для ГРАЖДАН…
Дуплекс 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 527 м² 3/3 Этаж
€ 3,306,200
Королевская двухуровневая квартира 3.5+2 с двумя гостиными в Beşiktaş. Подходит для ГРАЖДАНС…
Дуплекс 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 230 м² 3/3 Этаж
€ 1,448,000
Роскошный дуплекс 3+1 в крутейшем комплексе в Beşiktaş. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
Дуплекс 7 комнатв Кадыкёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Кадыкёй, Турция
7 Количество комнат 280 м² 3/3 Этаж
€ 1,639,300
Роскошный двухуровневый пентхаус 6+1 в самом модном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖД…
Дуплекс 7 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 250 м² 3/3 Этаж
€ 1,074,900
Невероятный пентхаус 5+2 в элитном комплексе в самом успешном районе Maltepe. Подходит для Г…
Дуплекс 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 1,052,000
Роскошная двухуровневая квартира 4+2 с двумя гостиными в модном Maltepe. Подходит для ГРАЖДА…
Дуплекс 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 1,193,300
Шикарный пентхаус 4+1 в прекрасном семейном комплексе в Maltepe. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Ра…
Дуплекс 9 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 9 комнат
Мраморноморский регион, Турция
9 Количество комнат 360 м² 3/3 Этаж
€ 656,300
Роскошный двухэтажный пентхаус 7+2 в экологичном и модном Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНС…
Дуплекс 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 253 м² 3/3 Этаж
€ 482,600
Большая двухуровневая квартира 3+2 в роскошном комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНС…
Дуплекс 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 244 м² 3/3 Этаж
€ 445,200
Изящный дуплекс 4+2 с двумя гостиными комнатами в шикарном комплексе в Beylikdüzü. Подходит …
Дуплекс 7 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 295 м² 3/3 Этаж
€ 464,400
Шикарные двухуровневые апартаменты 5+2 в семейном комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖД…
Дуплекс 7 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 345 м² 9/9 Этаж
€ 815,000
Роскошный двухуровневый пентхаус 5+2 в модном комплексе в BeylikdüzüРайон: Стамбул, Бейликдю…

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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