Купить дуплекс в Мраморноморский регион, Турция

Дуплекс 6 комнат Мраморноморский регион, Турция 6 Количество комнат 502 м² 3/3 Этаж

€ 2,402,700

Шикарный дуплекс 5.5+1 для жизни и инвестиций в элитном комплексе в Beşiktaş. Подходит для Г…