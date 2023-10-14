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Дуплексы в Шишли, Турция

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6 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Дуплекс 3 спальни с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 7
Современные Квартиры Рядом со Всеми Объектами в Стамбуле. Роскошные квартиры в Стамбуле расп…
€869,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Шишли, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 561 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€8,29 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ Рядом с Социальными Объектами в Стамбуле. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€452,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Шишли, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Шишли, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 4/4
Квартира-Дуплекс Рядом с Метро и Автобусами в Шишли, Стамбул. Роскошная двухуровневая кварти…
€585,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Шишли, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 10/10
Меблированная Квартира-Дуплекс в Шишли, Стамбул, Рядом с Метро. Квартира в Стамбуле находитс…
€279,000
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Шишли, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Шишли, Турция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж 7/7
Роскошный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамбуле, …
€899,300
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