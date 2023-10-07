ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Мраморноморский регион
Дуплексы
Дуплексы с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Бурса
55
Коджаэли
25
Mudanya
14
Бейликдюзю
10
Ускюдар
8
Besevler Mahallesi
6
Niluefer
6
Termal
6
Кючюкчекмедже
6
Шишли
6
Эюпсултан
6
Башакшехир
5
Бююкчекмедже
5
Кадыкёй
5
Ялова
5
Арнавуткёй
4
Goeruekle Mahallesi
3
Измит
3
Пендик
3
Чекмекёй
3
Показать больше
Показать меньше
Дуплекс
Очистить
60 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
3
2
92 м²
22
Новая инвестиционная резиденция в Картале Рады Вам представить новую инвестиционную р…
€228,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
3
2
110 м²
5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый инвестиционный комп…
€254,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
4
2
190 м²
6
Новый комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€400,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
5
3
240 м²
3
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€1,02 млн
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
2
1
67 м²
19
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с…
€250,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
4
2
209 м²
3
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€998,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейкоз, Турция
2
1
98 м²
31
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с соб…
€643,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 ванная с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
1
42 м²
6
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собс…
€106,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Ускюдар, Турция
3
1
129 м²
5
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инф…
€536,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
5
3
305 м²
12
Элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€2,73 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
3
1
100 м²
5
Новая элитная резиденция в Бахчешехире Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€175,900
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
4
2
152 м²
40
Элитная резиденция в Картале Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собств…
€501,500
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
3
2
134 м²
12
Новая элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€350,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Мраморноморский регион, Турция
5
1
73 м²
1
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
€535,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с садом, с видеонаблюдением
Бейликдюзю, Турция
5
1
134 м²
12
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
€290,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
2
68 м²
1/1
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
€235,700
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
3
85 м²
5/5
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
€284,100
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
4
134 м²
5/5
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
€388,100
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
5
134 м²
5/5
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
€384,900
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
5
254 м²
6/6
Элитный пентхаус с террасой 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€416,200
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
4
166 м²
6/6
Элитный пентхаус с террасой 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€175,100
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Измит, Турция
5
1
130 м²
1
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
€170,599
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
5
229 м²
5/5
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€334,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
2
103 м²
1/1
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
€145,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
3
113 м²
5/5
Новый пентхаус с террасой 2+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на …
€167,700
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
4
152 м²
5/5
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€175,800
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
4
181 м²
23/23
Дуплекс 3+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ста…
€822,000
Рекомендовать
Дуплекс 6 комнат с лифтом, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
6
226 м²
23/23
Пентхаус 5+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ст…
€1,11 млн
Рекомендовать
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
7
250 м²
3/3
Невероятный пентхаус 5+2 в элитном комплексе в самом успешном районе Maltepe. Подходит для Г…
€1,07 млн
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
5
255 м²
3/3
Шикарный пентхаус 4+1 в прекрасном семейном комплексе в Maltepe. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Ра…
€1,19 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL