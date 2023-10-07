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Дуплексы с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Бурса
55
Коджаэли
25
Mudanya
14
Бейликдюзю
10
Ускюдар
8
Besevler Mahallesi
6
Niluefer
6
Termal
6
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60 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 22
Новая инвестиционная резиденция в Картале Рады Вам представить новую инвестиционную р…
€228,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый инвестиционный комп…
€254,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 6
Новый комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€400,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€1,02 млн
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Багджылар, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 19
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с…
€250,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Зейтинбурну, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€998,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейкоз, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейкоз, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 31
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с соб…
€643,000
Дуплекс 1 ванная с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 1 ванная с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собс…
€106,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Ускюдар, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инф…
€536,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 12
Элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€2,73 млн
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция в Бахчешехире Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€175,900
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 40
Элитная резиденция в Картале Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собств…
€501,500
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 12
Новая элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€350,000
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
€535,000
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с садом, с видеонаблюдением в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с садом, с видеонаблюдением
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 12
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
€290,000
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
€235,700
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
€284,100
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
€388,100
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
€384,900
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 254 м²
Этаж 6/6
Элитный пентхаус с террасой 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€416,200
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 166 м²
Этаж 6/6
Элитный пентхаус с террасой 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€175,100
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Измит, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Измит, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
€170,599
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Этаж 5/5
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€334,000
Дуплекс 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
€145,500
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Этаж 5/5
Новый пентхаус с террасой 2+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на …
€167,700
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Этаж 5/5
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€175,800
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Этаж 23/23
Дуплекс 3+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ста…
€822,000
Дуплекс 6 комнат с лифтом, с видом на море, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат с лифтом, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Площадь 226 м²
Этаж 23/23
Пентхаус 5+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ст…
€1,11 млн
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Невероятный пентхаус 5+2 в элитном комплексе в самом успешном районе Maltepe. Подходит для Г…
€1,07 млн
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 255 м²
Этаж 3/3
Шикарный пентхаус 4+1 в прекрасном семейном комплексе в Maltepe. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Ра…
€1,19 млн

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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