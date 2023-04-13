Рынок недвижимости Турецкой Республики — один из самых привлекательных в мире: прекрасный курортный климат средиземноморья, роскошные виды из окон, самобытная культура и большой выбор жилья в широком диапазоне цен.
Многоликий Стамбул — средоточие культурной, торговой и промышленной жизни Турции. Покупка дома и виллы в этом городе — выгодная инвестиция по европейским меркам и привлекательный вариант для тех, кто хочет поселиться на живописных берегах Босфора в колоритном месте. Если вы хотите купить дом в Стамбуле, вас ждет большой выбор особняков, дуплексов и вилл на любой вкус.
Отличия недвижимости в районах Стамбула
Элитную недвижимость можно найти в таких районах Стамбула:
- Этилер или Бешикташ — средоточие торговой и деловой жизни города;
- Сарыер — живописные микрорайоны на побережье в европейских кварталах Стамбула.
Если присматриваете для себя элитную виллу или особняк, задумайтесь о покупке дома в этих районах Стамбула.
Семьи с детьми чаще всего приобретают недвижимость в удаленных от центра спальниках и предместьях, например, в Картале, Аташехире, Кадыкёе или Бахчешехире, утопающем в парках и садах.
Также инвестиционный интерес представляют активно развивающиеся и застраивающиеся локации Бебек, Еникёй, Эмирган и Кючюкчекмедже с широким ассортиментом классических вилл и таунхаусов.
Какой ценовой диапазон у частных загородных домов
Цены очень разнятся в зависимости от локации, типа, класса и комнатности жилья. Поэтому, планируя купить дом в Стамбуле, учитывайте этот разброс. Например, в удаленных от центра локациях в среднем квадратный метр стоит около 700 евро, в центральных — от 1500 евро, а в элитных районах (Сарыер, Этилер и другие) — от 3500 евро.
Вторичка и жилье в пригородах, конечно, дешевле. Например, в Бахчешехире можно найти многокомнатные дома по 350.000 долларов.
В среднем диапазон цен на виллы и особняки в Стамбуле — от 300-400 тыс. евро до десятков миллионов евро, смотря каких масштабов и характеристик здание вы рассматриваете и в какой локации.