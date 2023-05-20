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Жильё в Таиланде

Провинция Пхукет
2963
Пхукет
2942
Чонбури
100
Паттайя
95
Патонг
84
Кату
14
Банг Саре
13
Кхок Клой
12
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3 095 объектов найдено
Дом 3 спальни в Бан Ката, Таиланд
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
€ 536,959
LocationRawai is a peaceful and romantic retreat on the island of Phuket. Isolated from the …
Дом 4 спальни в Бан Ката, Таиланд
Дом 4 спальни
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Количество этажей 2
€ 671,873
LocationRawai is a peaceful and romantic retreat on the island of Phuket. Isolated from the …
Дом 3 спальни в Бан Ката, Таиланд
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
€ 497,834
LocationRawai is a peaceful and romantic retreat on the island of Phuket. Isolated from the …
Дом 3 спальни в Бан Ката, Таиланд
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€ 1,021,976
Дом 3 спальни в Бан Ката, Таиланд
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
€ 364,269
LocationRawai is a peaceful and romantic retreat on the island of Phuket. Isolated from the …
Студия 1 комната в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Студия 1 комната
Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 8
€ 69,667
The Muve Ram 22 - это впечатляющий проект кондоминиума и квартиры, состоящий из 254 квартир …
Квартира 1 спальня в Бангкок, Таиланд
Квартира 1 спальня
Бангкок, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Количество этажей 8
€ 55,263
The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Б…
Студия 1 комната в Бангкок, Таиланд
Студия 1 комната
Бангкок, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
€ 49,065
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имее…
Квартира 2 спальни в Бангкок, Таиланд
Квартира 2 спальни
Бангкок, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 22
€ 176,346
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Ж…
Квартира 1 спальня в Бангкок, Таиланд
Квартира 1 спальня
Бангкок, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 22
€ 97,275
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Ж…
Квартира 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
€ 320,212
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Квартира 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
€ 142,346
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 4
€ 266,137
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 4
€ 120,825
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Вилла 6 спален в Пхукет, Таиланд
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 640 м²
€ 1,051,968
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Вилла 5 спален в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 665 м²
Количество этажей 2
€ 1,435,258
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Вилла 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Квартира 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
€ 522,207
Pandora Residences - это полностью обустроенные апартаменты класса Luxury, расположенные на …
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 7
€ 143,769
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом…
Студия 1 комната в Бан Ката, Таиланд
Студия 1 комната
Бан Ката, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 7
€ 111,356
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом…
Вилла 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 425 м²
Количество этажей 1
€ 1,014,092
Botanica Foresta - это крупнейший проект дома и вилл, состоящий из 49 стильных единиц. Ро…
Вилла 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 424 м²
Количество этажей 1
€ 1,149,634
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площ…
Вилла 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 318 м²
Количество этажей 1
€ 978,290
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площ…
Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
€ 143,818
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застрой…
Квартира 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
€ 274,881
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде…
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 7
€ 161,219
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде…
Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
€ 100,452
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде…
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 7
€ 101,487
Ocean Sands Сondominium -это стильный кондоминиум, представленный в сливочно-коричневых тона…
Вилла 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
€ 406,129
Etherium Luxury Villas - это новый жилой проект с современными частными виллами и бассейном.…
Вилла 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 373 м²
Количество этажей 2
€ 560,530
LuxPride - это 11 стильных вилл категории люкс от застройщика Andaman Asset, который зареком…

Параметры недвижимости в Таиланде

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная

Недвижимость в Таиланде: роскошь или выгода

Таиланд манит ежегодно множество туристов. Этот солнечный курорт с колоритным названием в последнее время активно развивается и усовершенствует инфраструктуру. Территория славится уникальной природой, архитектурными достопримечательностями и комфортными климатическими условиями. Приобретая жилую площадь здесь, вы имеете уникальный шанс проживать на курорте или получить дополнительный источник финансового дохода.

Главныя преимущества приобретения

Купить недвижимость в Таиланде — мечта многих людей. Некоторые желают приобрести дом для собственного пользования, другие же — для развития бизнеса на основе аренды. Покупка квартиры способствует получению ВНЖ иностранными гражданами, что расширяет возможности и открывает новые горизонты. Круглогодичный курорт будет доступен вам всегда, не нужно будет бронировать апартаменты в отелях Самуи, Пхукета или Паттайи.

Основные преимущества покупки недвижимости в стране:

  • доступная ценовая политика;
  • возможность выгодного кредитования и достойный уровень медицины;
  • высокое качество жилых объектов;
  • пассивный доход от сдачи;
  • собственная недвижимость на дорогом курорте.

Приобретенный на выгодных условиях объект можно сдавать в аренду или повторно продать — спрос всегда есть из-за бесперебойной сезонности. На нашем сайте можно ознакомиться со всеми вариантами, определить преимущества каждого из них. Преодолеть языковый барьер, разобраться с оформлением документов, страховкой и налогами самому нереально, поэтому лучше обратиться к риелтору, который гарантирует комплексный и грамотный подход к процессу покупки жилья.

Какая стоимость недвижимости в Таиланде?

Бум строительства на роскошном курорте делает предложения весьма доступными. Однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в новостройках — это дешевая и выгодная альтернатива, которая не уступает внешними и эксплуатационными характеристиками. Элитные виллы у побережья представляют повышенный комфорт, их планировка и габариты поражают, но и цены на них, естественно, выше среднего. Подобрать жилье для ПМЖ можно по ценовому, территориальному и стилистическому диапазону, отзывы помогут оценить реальные возможности и перспективы.

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