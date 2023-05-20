Недвижимость в Таиланде: роскошь или выгода

Таиланд манит ежегодно множество туристов. Этот солнечный курорт с колоритным названием в последнее время активно развивается и усовершенствует инфраструктуру. Территория славится уникальной природой, архитектурными достопримечательностями и комфортными климатическими условиями. Приобретая жилую площадь здесь, вы имеете уникальный шанс проживать на курорте или получить дополнительный источник финансового дохода.

Главныя преимущества приобретения

Купить недвижимость в Таиланде — мечта многих людей. Некоторые желают приобрести дом для собственного пользования, другие же — для развития бизнеса на основе аренды. Покупка квартиры способствует получению ВНЖ иностранными гражданами, что расширяет возможности и открывает новые горизонты. Круглогодичный курорт будет доступен вам всегда, не нужно будет бронировать апартаменты в отелях Самуи, Пхукета или Паттайи.

Основные преимущества покупки недвижимости в стране:

доступная ценовая политика;

возможность выгодного кредитования и достойный уровень медицины;

высокое качество жилых объектов;

пассивный доход от сдачи;

собственная недвижимость на дорогом курорте.

Приобретенный на выгодных условиях объект можно сдавать в аренду или повторно продать — спрос всегда есть из-за бесперебойной сезонности. На нашем сайте можно ознакомиться со всеми вариантами, определить преимущества каждого из них. Преодолеть языковый барьер, разобраться с оформлением документов, страховкой и налогами самому нереально, поэтому лучше обратиться к риелтору, который гарантирует комплексный и грамотный подход к процессу покупки жилья.

Какая стоимость недвижимости в Таиланде?

Бум строительства на роскошном курорте делает предложения весьма доступными. Однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в новостройках — это дешевая и выгодная альтернатива, которая не уступает внешними и эксплуатационными характеристиками. Элитные виллы у побережья представляют повышенный комфорт, их планировка и габариты поражают, но и цены на них, естественно, выше среднего. Подобрать жилье для ПМЖ можно по ценовому, территориальному и стилистическому диапазону, отзывы помогут оценить реальные возможности и перспективы.