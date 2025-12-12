Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома у моря в Равае, Таиланд

17 объектов найдено
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 250 м²
RAW4988 Есть прекрасная возможность купить удобную виллу на Пхукете только у Равай. Роскошь…
$249,060
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 8
Площадь 515 м²
RAW2606 Вилла была завершена в январе 2013 года. Наша потрясающая новая вилла вмещает 10 че…
$845,865
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 473 м²
Расположенная на прекрасном пляже Равай, эта вилла представляет собой идеальное сочетание ро…
$789,607
Sky ApartmentsSky Apartments
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 721 м²
RAW22513 Эта исключительная вилла предлагает панорамный вид на море и безмятежное отступлен…
$6,27 млн
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 673 м²
RAW22610 Опыт изысканного прибрежного проживания в одном из самых желанных пляжных анклавов…
$2,60 млн
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 247 м²
RAW6422 Это роскошная частная вилла, предназначенная для комфортного и уединенного проживан…
$1,25 млн
TekceTekce
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 600 м²
RAW6576 50 метров до пляжа!Современный комплекс вилл расположен всего в 50 метрах от пляжа,…
$780,075
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 100 м²
RAW2644 Потрясающая частная резиденция на трех раях холмов, с шестью спальнями, восемью ван…
$3,07 млн
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 512 м²
RAW21751 Откройте для себя современную 4-этажную виллу с бассейном в Равай, откуда открывае…
$767,544
Moya7yaMoya7ya
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 100 м²
RAW6655 Тонкое сочетание стилей в сочетании с тропической природой делает эту виллу привлек…
$1,48 млн
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
RAW22730 Зайдите в рай тропической элегантности с этой частной отдельной виллой в Равай. Эт…
$1,17 млн
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 720 м²
NAI4627 Эта вилла находится в 20 минутах езды от центра Пхукета и популярного пляжа Патонг.…
$1,57 млн
Дом 3 спальни в Равай, Таиланд
Дом 3 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
?✨ Роскошная Оазисная Резиденция с 3 Спальнями в Живописном Вичите! ✨? Откройте для себя …
$112,496
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 345 м²
RAW5501 Удивительный дом расположен в тихом районе с развитой инфраструктурой на юге Пхукет…
$620,301
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная и светлая вилла с бассейном недалеко от набережной Равай - настоящий жемчужина. Ра…
$614,988
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 582 м²
RAW22509 Эта возможность предварительной продажи предлагает лучшие доступные цены, что дела…
$1,24 млн
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 310 м²
RAW5296 Современная вилла с прямым доступом к пляжу Дружбы в Равай, Пхукет.Тропический совр…
$1,39 млн
Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
