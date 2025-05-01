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Квартиры-студии в Равае, Таиланд

Студия Удалить
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88 объектов найдено
Студия в Равай, Таиланд
UP UP
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/8
Апартаменты в проекте Utopia Mini! Привлекательная инвестиционная возможность!Апартаменты от…
$91,427
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$98,210
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Sunny Moon будет интересен как…
$246,550
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/7
Инвестиционный объект! Дом сдан, готов к заселению!Апартаменты в стиле японский лофт.Есть вс…
$97,594
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Sunny Moon будет интересен как…
$144,004
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Познайте исключительный образ современной жизни с надежным застройщиком, имеющим 7-летний оп…
$160,252
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для тех, кто…
$98,926
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$103,329
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 8/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит тем, кто ищет роско…
$155,161
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
До моря 100 мО комплексе:Великолепное сочетание современной архитектуры и природы. Невысокие…
$113,338
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет э…
$135,367
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$120,815
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 6/8
До моря 900 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Современный комплекс предлага…
$77,496
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/8
Инвестиционно - привлекательный объект! Престижный жилой комплекс на юге острова Пхукет.Расс…
$144,075
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для тех, кто…
$109,543
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/5
Просторная видовая квартира с уютным балконом • Этаж: 2 • Собственность: Freehold • Сов…
$98,722
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 6/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит тем, кто ищет роско…
$134,027
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/4
До моря 100 мО комплексе:Великолепное сочетание современной архитектуры и природы. Невысокие…
$85,371
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$124,396
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Новый проект апартаментов в Раваи Данный проект расположился между красивейшими пляжами Н…
$125,117
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Выгодные инвестиции!Уникальная возможность приобрести апартаменты с видом на море!Отличный в…
$159,514
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/8
$122,381
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для инвесторов и те…
$126,623
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
До моря 100 мО комплексе:Великолепное сочетание современной архитектуры и природы. Невысокие…
$136,004
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 8/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$110,131
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит как для семе…
$78,034
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Просторная видовая квартира с уютным балконом • Этаж: 4 • Собственность: Leashold • Сов…
$85,322
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Погрузитесь в очарование современного жилого комплекса, расположенного в самом сердце Най Ха…
$85,049
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
10-летний план оплаты!!!Жизнь у моря в тропикахТайская философия жизни построена на трех клю…
$137,882
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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