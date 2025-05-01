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Квартиры с видом на море в Равае, Таиланд

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33 объекта найдено
Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/7
Инвестиционный объект! Дом сдан, готов к заселению!Апартаменты в стиле японский лофт.Есть вс…
$97,594
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DDA Real Estate
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Познайте исключительный образ современной жизни с надежным застройщиком, имеющим 7-летний оп…
$160,252
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
? Погрузитесь в атмосферу умиротворения в нашем современном низкоэтажном кондоминиуме, выпол…
$98,509
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет,…
$133,691
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Выгодные инвестиции!Уникальная возможность приобрести апартаменты с видом на море!Отличный в…
$159,514
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Выгодные инвестиции!Уникальная возможность приобрести апартаменты с видом на море!Отличный в…
$343,457
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/7
ПРОСТОРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 2 СПАЛЬНЯМИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! Новый кондоминиум на Пхукете для жиз…
$223,068
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Погрузитесь в очарование современного жилого комплекса, расположенного в самом сердце Най Ха…
$85,049
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Квартира 3 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
$274,295
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 2/4
Уникальное предложение для инвесторов: великолепные апартаменты с видом на море в престижном…
$498,775
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Эксклюзивные апартаменты в жилом комплексе THE ONE в районе Найхарн.7% гарантированного дохо…
$162,075
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Новый кондоминиум на Пхукете для жизни и безопасных инвестиций от 2,8 млн бат! ЛОКАЦИЯ …
$100,416
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
Апартаменты по переуступке!Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для п…
$103,099
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DDA Real Estate
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/7
Новый кондоминиум на Пхукете для жизни и безопасных инвестиций от 2,8 млн бат! ЛОКАЦИЯ …
$80,224
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ваш Тихий Уголок в Най Харн Добро пожаловать в ваш идеальный уют, роскошный оазис с одной…
$112,651
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Инвестиционный объект! Прекрасный вариант для постоянного проживания и сдачи в аренду! Доход…
$193,949
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DDA Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Выгодные инвестиции!Уникальная возможность приобрести апартаменты с видом на море!Отличный в…
$437,636
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Квартира 3 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Инвестиционный объект! Прекрасный вариант для постоянного проживания и сдачи в аренду! Доход…
$309,023
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/7
Эксклюзивная квартира с видом на Андаманское море в престижном комплексе Babylon Sky, распол…
$170,698
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 8
Премиальные апартаменты с тропическими садами и террасами, 8 минут езды до пляжа Най Харн, Р…
$138,505
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойствие в Най Харн Пляж Най Харн, тщательно сохраненный жемчужина, …
$159,708
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ваш Оазис в Непосредственной Близости от Пляжей Най Харн и Равай Примите в свои объятия с…
$111,225
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/7
Инвестиционный объект! Дом от Инвестора! Продажа по договору уступки!Апартаменты вблизи пляж…
$124,210
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/5
Добро пожаловать в Rawai Beach Condominium - ваш тропический уголок на Пхукете. ? Погрузи…
$87,251
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в воплощение искусства утонченного образа жизни в этом роскошном кондоминиуме в Ча…
$139,234
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/7
АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ! Новый кондоминиум на Пхукете для жизни и безопасных инвестиц…
$119,543
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 3 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Выгодные инвестиции!Уникальная возможность приобрести апартаменты с видом на море!Отличный в…
$251,927
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Эксклюзивная квартира с видом на Андаманское море в престижном комплексе Babylon Sky Garden …
$170,698
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/8
Роскошное жилье в кондоминиуме в нескольких шагах от пляжа Равай   Основные особенности о…
$126,911
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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