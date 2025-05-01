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Виллы с видом на море в Равае, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная и светлая вилла с бассейном недалеко от набережной Равай - настоящий жемчужина. Ра…
$614,988
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 473 м²
Расположенная на прекрасном пляже Равай, эта вилла представляет собой идеальное сочетание ро…
$789,607
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
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