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Жильё в Кхок Клой, Таиланд

дома
10
10 объектов найдено
Дом 5 спален с бассейном, с видом на город в Кхок Клой, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном, с видом на город
Кхок Клой, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Недвижимость включает в себя просторный, хорошо спроектированный современный дом на продажу.…
€652,620
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Дом 6 спален с видом на море, с личным бассейном, с джакузи в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 6 спален с видом на море, с личным бассейном, с джакузи
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 823 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Цена по запросу
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Дом 2 спальни с видом на море, с бассейном в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 2 спальни с видом на море, с бассейном
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Эта история вилла с рамным располе, облачно, простойный и световой гостиной и общеуставный к…
€1,01 млн
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Дом 2 спальни с видом на море, с бассейном в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 2 спальни с видом на море, с бассейном
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Эта история вилла с рамным располе, облачность к тихому песному, Все в мире, к сёверу от меж…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни с видом на море, с бассейном в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 2 спальни с видом на море, с бассейном
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Эта история вилла с рамным располе, облачно, простойный и световой гостиной и общеуставный к…
Цена по запросу
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Дом 5 спален с видом на море, с бассейном в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 5 спален с видом на море, с бассейном
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ВНУТРЕННЯЯ ЖИНЬЕПросторное гостинное преддлагают стильную обстановки оддыха или развели. Вое…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни с видом на море, с джакузи в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 3 спальни с видом на море, с джакузи
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Элитный жилой комплекс из вилл на первой береговой линии пляжа Натай. Нетронутый и уединенн…
€1,96 млн
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Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Элитный жилой комплекс, пляжный отель и эксклюзивный пляжный клуб, управляемый и созданный к…
€835,354
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Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 053 м²
Количество этажей 2
Элитный жилой комплекс, пляжный отель и эксклюзивный пляжный клуб, управляемый и созданный к…
€3,92 млн
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