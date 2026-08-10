Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Кхок Клой
  4. Жилая

Жилье в Кхоке Клой, Таиланд

;
1 объект найдено
Квартира 5 спален в Кхок Клой, Таиланд
Квартира 5 спален
Кхок Клой, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 053 м²
PHA5371 Новый элитный проект, состоящий из 37 вилл и 24 апартаментов, предлагает роскошные …
$5,45 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти