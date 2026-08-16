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Жилье в Патхумтхани, Таиланд

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квартиры
3
3 объекта найдено
Кондо в Tha Khlong Town Municipality, Таиланд
Кондо
Tha Khlong Town Municipality, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
КАВЕ Страна чудес: Ваша волшебная инвестиционная возможность рядом с университетомНачальная …
$77,871
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Кондо в Банг Кхун, Таиланд
Кондо
Банг Кхун, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
ATMOZ Kanaal Rangsit: Resort Living by the Water – умные инвестиции в новый городской центр …
$75,750
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Кондо в Tha Khlong Town Municipality, Таиланд
Кондо
Tha Khlong Town Municipality, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
КАВЕ Страна чудес: Ваша волшебная инвестиционная возможность рядом с университетомШаг в мир …
$93,021
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Параметры недвижимости в Патхумтхани, Таиланд

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