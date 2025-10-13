Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо в Равае, Таиланд

3 объекта найдено
Кондо 1 комната в Равай, Таиланд
Кондо 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Babylon Sky Garden 2 - это новый жилой комплекс на Пхукете, расположенный в районе Раваи. …
$156,711
Кондо 1 комната в Равай, Таиланд
Кондо 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Новый комплекс, расположенный на пляже Раваи, предлагает апартаменты с просторными террасами…
$141,697
Кондо 1 комната в Равай, Таиланд
Кондо 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Современный жилой комплекс в престижном районе Раваи, который идеально сочетает комфорт горо…
$91,493
Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

