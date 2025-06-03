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Коммерческая недвижимость в Равае, Таиланд

9 объектов найдено
Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай, Таиланд
Площадь 115 м²
Открытое пространство для групповых занятий, возможность организации раздевалок и зоны ресеп…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 270 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 270 м²
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
RAW22441 Этот красиво оформленный трехэтажный угловой магазин предлагает невероятную возмож…
$488,998
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Коммерческое помещение 658 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 658 м²
Равай, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 658 м²
NAI5244 Роскошный апарт-отель с 12-13 роскошными номерами и большой парковкой, садом, бассе…
$1,53 млн
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Доходный дом в Равай, Таиланд
Доходный дом
Равай, Таиланд
Количество этажей 4
Квартиры на первой под управлением Best Western Новая фаза уже построенного апарт отеля …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай, Таиланд
Площадь 460 м²
Просторное помещение с возможностью организации кухни, обеденного зала и подсобных помещений…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай, Таиланд
Площадь 62 м²
Компактное помещение с открытой планировкой и возможностью организации витрины. Подходит …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 230 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 230 м²
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 230 м²
RAW3596 Цена начинается от 14,49 миллионов бат!Очаровательная архитектура нового элитного к…
$442,848
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Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай, Таиланд
Площадь 152 м²
Просторное помещение для тренировок, возможность установки ринга, оборудования и раздевалок.…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай, Таиланд
Площадь 147 м²
Планировка позволяет организовать отдельные кабинеты для процедур, зону ресепшн и комнаты от…
Цена по запросу
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