В каких городах Грузии иностранцы предпочитают покупать недвижимость

На первом месте по популярности вполне ожидаемо оказалась столица — главный не только экономический и политический, но и туристический центр; на втором — Батуми, курортная жемчужина страны. На третьем месте — Кобулети, Гудаури, Поти и другие курорты, однако по востребованности они значительно отстают от Батуми. Желание купить квартиру в Грузии именно здесь обусловлено, помимо прочего, высокой доходностью, а применительно к Тбилиси и Батуми — и богатством выбора: в последние годы в этих городах имеет место резкое увеличение количества новостроек.

Сколько в среднем стоят квартиры в Грузии

Стоимость квартир в Грузии колеблется от 15-16 тыс. евро (столько просят за небольшие студии) до 250 тыс. (цена элитного столичного пентхауса). Соответственно, разброс цен 1 кв. м весьма высок: от 1000 евро в центре Тбилиси до 330 евро на окраине Батуми. Однако независимо от типа и метража приобретение недвижимости в Тбилиси и на курортах весьма выгодно: обычные апартаменты в Грузии, сдаваемые в краткосрочную аренду, дают до 9% годовых. За сезон на одной квартире в курортном городе можно заработать от 4500 до 9000 евро.

Можно ли получить ВНЖ в Грузии при покупке недвижимости

Покупка квартиры в Грузии (а равно и иной недвижимости) дает право на ВНЖ. Однако если прежде для его получения было достаточно купить жилье стоимостью 35 тыс. евро, то сегодня необходимо потратить как минимум 100 тыс. На эту сумму можно купить несколько студий, большой дом или элитные апартаменты в Грузии, однако независимо от приобретенного объекта его владельцу придется каждый год продлевать ВНЖ, доказывая, что он не продал свою недвижимость.