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Купить квартиру в Грузии

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2 817 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 15/40 Этаж
€ 39,655
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 9/15 Этаж
€ 181,073
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 60м2 в новостройке премиум класса…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 3/5 Этаж
€ 151,847
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/5 Этаж
€ 120,993
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 147,538
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/5 Этаж
€ 113,695
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
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Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 140,186
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м² 2/5 Этаж
€ 177,958
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 3/5 Этаж
€ 98,612
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/5 Этаж
€ 157,479
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 2/5 Этаж
€ 87,096
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 3/5 Этаж
€ 133,088
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м² 2/5 Этаж
€ 170,896
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 3/5 Этаж
€ 96,331
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/5 Этаж
€ 117,697
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 3/5 Этаж
€ 94,556
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/5 Этаж
€ 131,585
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 2/5 Этаж
€ 136,058
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/5 Этаж
€ 146,180
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 2/5 Этаж
€ 165,011
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 3/5 Этаж
€ 103,682
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 2/5 Этаж
€ 88,037
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 3/5 Этаж
€ 221,814
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/5 Этаж
€ 132,056
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² 4/5 Этаж
€ 332,920
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² 4/5 Этаж
€ 246,277
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 4/5 Этаж
€ 228,161
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м² 4/5 Этаж
€ 370,991
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м² 4/5 Этаж
€ 348,673
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м² 4/5 Этаж
€ 311,391
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…

Регионы с недвижимостью на продажу

Батуми
Тбилиси
Аджарская Автономная Республика
Чакви
Самцхе-Джавахети

Параметры недвижимости в Грузии

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В каких городах Грузии иностранцы предпочитают покупать недвижимость

На первом месте по популярности вполне ожидаемо оказалась столица — главный не только экономический и политический, но и туристический центр; на втором — Батуми, курортная жемчужина страны. На третьем месте — Кобулети, Гудаури, Поти и другие курорты, однако по востребованности они значительно отстают от Батуми. Желание купить квартиру в Грузии именно здесь обусловлено, помимо прочего, высокой доходностью, а применительно к Тбилиси и Батуми — и богатством выбора: в последние годы в этих городах имеет место резкое увеличение количества новостроек.

Сколько в среднем стоят квартиры в Грузии

Стоимость квартир в Грузии колеблется от 15-16 тыс. евро (столько просят за небольшие студии) до 250 тыс. (цена элитного столичного пентхауса). Соответственно, разброс цен 1 кв. м весьма высок: от 1000 евро в центре Тбилиси до 330 евро на окраине Батуми. Однако независимо от типа и метража приобретение недвижимости в Тбилиси и на курортах весьма выгодно: обычные апартаменты в Грузии, сдаваемые в краткосрочную аренду, дают до 9% годовых. За сезон на одной квартире в курортном городе можно заработать от 4500 до 9000 евро.

Можно ли получить ВНЖ в Грузии при покупке недвижимости

Покупка квартиры в Грузии (а равно и иной недвижимости) дает право на ВНЖ. Однако если прежде для его получения было достаточно купить жилье стоимостью 35 тыс. евро, то сегодня необходимо потратить как минимум 100 тыс. На эту сумму можно купить несколько студий, большой дом или элитные апартаменты в Грузии, однако независимо от приобретенного объекта его владельцу придется каждый год продлевать ВНЖ, доказывая, что он не продал свою недвижимость.

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