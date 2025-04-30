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Квартиры в Тбилиси, Грузия

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1 222 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 9/12
Описание: 3-комнатная квартира для продажи в Сабуртало, улица Баграции. В недавно построенно…
$105,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 12/12
00995557100075 продается Да здравствует багеби 58,1 м² 1 спальня 12/12 этаж 117 000$  69566
$117,000
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Квартира 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Квартира 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/16
Квартира с 5 комнатами для немедленной продажи в Сабуртало, улица Долидзе, недалеко от церкв…
$126,000
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 8/10
Описание: Квартира с 4 комнатами в аренду в Сабуртало, улица Фанаскертел. Общая площадь: 130…
$800
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 17/20
Квартира с 3 комнатами в аренду в Вейке, на проспекте Чавчавадзе. В недавно построенном, гот…
$2,500
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/11
Продается квартира в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом и мебелью ВАШ …
$138,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/14
2 - 54 кв.м. квартира на продажу в Сабуртало, на улице Миндели, в новостроенном здании Арчи,…
$57,500
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 20/22
00995557100075 продается САБУРТАЛО МИНДЕЛИ, УЛ. 11 АРХИ 77 м² 2 спальни 20/22 этаж 140…
$140,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Описание: 2-комнатная квартира в аренду в Навтлуги, на улице Сахалхо. В недавно построенном,…
$600
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 21/25
2 - 61 кв.м. квартира на продажу в Сабуртало, на улице Шартава, в новостроенном здании, на 2…
$62,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/16
3 - в номере 108 кв.м. квартира на продажу в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, на 5 этаже, нова…
$155,000
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/12
Описание: 4-комнатная квартира для продажи в Сабуртало, улица Алексдис. В недавно построенно…
$215,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 9/13
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. Н…
$115,968
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/16
Description: 3-room apartment for rent in Saburtalo, on Dolidze Street, near the church. In …
$600
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 9/11
Квартира на продажу Didi Dighomi aka development 2 спальни 1 ванная комната Общая…
$70,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 12/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$121,104
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/6
Квартира с двумя комнатами для немедленной продажи в Бакуриани, недалеко от горнолыжной трас…
$48,000
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/11
apartment for sale in tbilisi didi dighome
$61,000
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/15
Эксклюзивно справа !!! Перечислен для продажи !!! Квартира по комнате студии типа 1 в Кобуле…
$49,500
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Описание: 2-комнатная полусфера квартиры для немедленной продажи в Сабуртало, Важа-Пшавела, …
$49,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/22
Comfort Hills - это комплекс комфорт-класса площадью 16 500 м2, где все ориентировано на ком…
$50,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/9
Description: 3-room apartment for sale in Chugureti, on Marjanishvili Street, total area: 65…
$77,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Продается 3-комнатная квартира площадью 55 кв.м. в Цхнети, на ул. Гагра, на третьем этаже, с…
$65,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 8/22
Квартира на продажу в лучшем месте в Тбилиси, Диди Дигоми с идеальным ремонтом  York Tower…
$73,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/8
Description: 2-room apartment for sale in Saburtalo, on Pekin Street, near Madart, total are…
$75,000
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Квартира в Тбилиси, Грузия
Квартира
Тбилиси, Грузия
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
River park в ТБИЛИСИ. Жилой комплекс в престижном  районе  Дигоми. Низкоэтажная застройка,  …
$111,628
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 2/2
Продается уникальная квартира в историческом районе Тбилиси Адрес: ул. Кикодзе Площадь: 1…
$200,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 4/8
3-комнатная 78 кв.м. квартира на продажу в Сабуртало, Университетская улица, в новом здании …
$205,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 6/6
Продается трехкомнатная квартира в Ваке на улице Мцхета, в новом здании, на 5 этаже, с ремон…
$200,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 8/21
Новый современный проект Архи Нуцубидзе 2 Блок А расположен в Тбилиси, район Сабуртало, на I…
$81,900
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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