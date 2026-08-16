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Квартиры во Мцхете-Мтианетях, Грузия

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41 объект найдено
Квартира 3 комнаты в улица Мириан Мепе, Грузия
Квартира 3 комнаты
улица Мириан Мепе, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 4/7
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$129,000
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Квартира 3 комнаты в Гудаури, Грузия
Квартира 3 комнаты
Гудаури, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 3/3
Квартира на продажу в Гудаури, рядом с первой канатной дорогой, 79 кв.м. В квартире 2 спальн…
$70,000
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/5
Комплекс Гудаури, Neo New Gudauri Redco' около Гондолы, 57,20 кв.м, 5-й этаж, 1 кв.м. цена с…
$168,740
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/5
Квартира на продажу в Гудаури на Новой дороге Гудаури, 27 кв.м. В квартире 1 спальня, кварти…
$40,500
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Квартира на продажу в Гудаури недалеко от полицейского участка, 29 кв.м. Квартира имеет 1 сп…
$45,000
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Квартира 2 комнаты в Гудаури, Грузия
Квартира 2 комнаты
Гудаури, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Квартира на продажу в Гудаури недалеко от Гондолы, 50 кв.м. В квартире 1 спальня, квартира н…
$57,000
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Apartment for sale in Gudauri near Gondola ,,Redco twins complex" , 30 sq m. The apartment h…
$55,000
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Квартира 2 комнаты в улица Мириан Мепе, Грузия
Квартира 2 комнаты
улица Мириан Мепе, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/7
🏢 Продажа 2-комнатной квартиры в Тбилиси – Диди Дигоми, ул. Мириана Мепе (Белый каркас у пар…
$66,250
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/4
Квартира на продажу в Гудаури на Гондола-роуд, 33 кв.м. Квартира имеет 1 спальню, квартира н…
$59,000
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/6
Комплекс Гудаури, Гюдаури Хиллз около Гондолы, 34 кв.м, 5-й этаж, 1 кв.м. цена составляет 16…
$54,400
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/5
Квартира на продажу в Гудаури недалеко от Гондолы, 28 кв.м. Квартира имеет 1 спальню, кварти…
$43,500
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/6
Комплекс Гудаури, Petra Sky Resort' около Гондолы, 41,32 кв.м, 6-й этаж, 1 кв.м. цена состав…
$84,706
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
Квартира на продажу в Гудаури недалеко от Гондолы, Редко 4 квартал, 33 кв.м. Квартира имеет …
$62,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Этаж 10/11
Общая площадь – 56 м² ⏺ Количество комнат – 3 ⏺ Количество спален – 2 ⏺ Этаж – 10/11 С…
$140,000
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/5
Квартира на продажу в Гудаури недалеко от Гондолы, комплекс Редко Нео, 32 кв.м. Квартира име…
$55,200
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
Квартира на продажу в Гудаури на центральной дороге возле ресторана Kumal, 37 кв.м. Квартира…
$32,000
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
Квартира для продажи в Гудаури недалеко от Гондолы, Redco loft 2", 29 кв.м. В квартире 1 спа…
$51,500
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/6
Комплекс Гудаури, «Petra Sky Resort» возле Гондолы, 41,32 кв.м, 6-й этаж, 1 кв.м. цена соста…
$117,762
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Студия 1 комната в GVC 219 New Gudauri, Грузия
Студия 1 комната
GVC 219 New Gudauri, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
Продаётся студия в Гудаури, рядом с подъёмником. В квартире тёплый пол, выполнена в состоян…
$89,000
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Квартира 2 комнаты в Гудаури, Грузия
Квартира 2 комнаты
Гудаури, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
Продаются просторные, светлые двухкомнатные апартаменты в аппарт-комплексе, расположенном в …
$51,900
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/5
Квартира на продажу в Гудаури, Redco Loft 1" возле Гондолы, 27 кв.м. Квартира имеет 1 спальн…
$44,500
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Пентхаус 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 579 м²
Этаж 10/8
Пентхаус на продажу в Greenhill ResidenceОбщая площадь – 579 кв.м.3 спальни, 1 главная спаль…
$950,000
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/5
Квартира на продажу в Гудаури недалеко от Гондолы, Redco loft 2", 28 кв.м. Квартира имеет 1 …
$51,500
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Квартира 1 комната в Казбегский муниципалитет, Грузия
Квартира 1 комната
Казбегский муниципалитет, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/5
Квартира на продажу в Гудаури рядом с первой канатной дорогой, 27 кв.м. В квартире 1 спальня…
$28,000
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Квартира на продажу в Гудаури, Redco F Block" возле Гондолы, 31 кв.м. В квартире 1 спальня, …
$51,500
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 3/6
Квартира на продажу в Гудаури рядом с горнолыжным склоном, 22 кв.м. В квартире 1 спальня, кв…
$50,000
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
Квартира на продажу в Гудаури, Нью-Гудаури, 32 кв.м. Квартира имеет 1 спальню, квартира нахо…
$59,000
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/5
Квартира на продажу в Нью-Гудаури, комплекс Redco Alpik, 32 кв.м. В квартире 1 спальня, квар…
$49,000
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Квартира 2 комнаты в Гудаури, Грузия
Квартира 2 комнаты
Гудаури, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/6
Квартира на продажу в Гудаури рядом со Smart в комплексе Gudauri Heart, 42 кв.м. В квартире …
$48,500
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Квартира 1 комната в Гудаури, Грузия
Квартира 1 комната
Гудаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Апартаменты в отельном комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness. Отельный компле…
$125,000
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Параметры недвижимости во Мцхете-Мтианетях, Грузия

с видом на горы
Недорогая
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