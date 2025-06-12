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Квартиры с гаражом в Грузии

Тбилиси
1245
Батуми
574
Аджарская Автономная Республика
2718
Самцхе-Джавахети
24
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82 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 5/10
Продается квартира 2+1, 64,4м2, с предчистовой подготовкой (стадия ремонта "белый каркас"), …
$70,840
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/10
Грузинская компания-застройщик предлагает к продаже квартиру-студию 32,0м2 с предчистовой по…
$40,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 6/10
Продается квартира 1+1, 47,8м2, с ремонтом "под ключ", (с мебелью и техникой), в законченном…
$81,260
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/10
Компания-застройщик предлагает к продаже большую студию 38,0м2, на 6м этаже, с ремонтом "под…
$57,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 6/10
Продается квартира 2+1, 72,1м2, по цене всего 1100$/м2, с предчистовой подготовкой, ("белый …
$79,310
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 6/10
Продается квартира 1+1, 48,5м2, с уже выполненным финишным ремонтом ("зеленый каркас"), в за…
$72,750
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 6/10
Описание: 4-комнатная квартира в аренду в Вейке, на улице Палиашвили. В недавно построенном,…
$2,500
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Квартира 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Квартира 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/5
Описание: Квартира с 5 комнатами в аренду в Вера, на улице Татишвили. В недавно построенном …
$2,500
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/8
Описание: для продажи или аренды немедленно !!! Квартира с 3 комнатами в Сабуртало, на улице…
$700
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/4
Описание: Квартира с 3 комнатами для продажи на Mtatsminda, на улице Пкхови, в многолюдном и…
$270,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$280,978
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Квартира 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Квартира 10 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 10/11
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Maisonette Penthouse в Ваке, на просп…
$1,000,000
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Кондо 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Кондо 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 8/9
4-roomed 135 sq.m. apartment for sale on Vera, Barnov str, in new building, on the 8th floor…
$300,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Продано!!!!!!После нескольких месяцев исследований мы, наконец, нашли следующую удивительную…
$58,194
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 8/2
3-roomed 103 sq.m. apartment for sale in Vake, on Zhvania str, in new premium class resident…
$310,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/20
$164,685
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/17
Description: 3-room apartment for sale in Saburtalo, on Panjikidze Street. In a newly built,…
$143,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 10/22
Описание: 2-комнатная квартира в аренду в Исан, на улице Навтлуги. В 2 минутах ходьбы от ста…
$700
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/4
Доступно для продажи !!! В комплексе Krtsanisi Residence (бывшая резиденция Шеварднадзе) 2 -…
$350,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 16/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$203,273
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/10
Продается квартира 1+1, 47,8м2, с ремонтом "под ключ", (с мебелью и техникой), в законченном…
$78,870
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 5/5
3-roomed 153 sq.m. apartment for sale in Bagebi, on Tskneti highway, in new building of Metr…
$290,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/16
Description: 3-room apartment for rent in Saburtalo, on Dolidze Street, near the church. In …
$600
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/10
Компания-застройщик предлагает к продаже студию 32,0м2 с ремонтом "под ключ", (с мебелью и т…
$49,920
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/8
Описание: срочная продажа или аренда !!! Квартира с 3 комнатами в Сабуртало, на улице Бендел…
$99,500
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 10/14
Описание: 2-комнатная квартира в аренду в Ортачале, на улице Гулуа. В недавно построенном, г…
$900
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 15/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$365,101
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Квартира 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Квартира 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 6/8
Описание: 5-комнатная квартира для продажи на углу Тархнишвили-Барнови, напротив посольства …
$262,000
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 8/10
Описание: Квартира с 4 комнатами в аренду в Сабуртало, улица Фанаскертел. Общая площадь: 130…
$800
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 13/20
$186,388
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