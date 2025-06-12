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Квартиры около гольф-клуба в Грузии

Тбилиси
1245
Батуми
574
Аджарская Автономная Республика
2715
Самцхе-Джавахети
24
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 11
Брендовая недвижимость на насыпном ОСТРОВЕ BATUMI ISLAND Насыпная территория в море в р…
$346,393
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
⭐️ LUX проект в Кртаниси, элитный район из малоэтажных домов на красивых зеленых холиах с ви…
$123,420
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Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
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