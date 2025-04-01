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Квартиры в Кахетия, Грузия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Кахетия, Грузия
Квартира 4 комнаты
Кахетия, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
4-roomed 100 sq.m. apartment for sale in Lagodekhi, on Tavisupleba str, on the third floor, …
$48,000
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Параметры недвижимости в Кахетия, Грузия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов