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Квартиры с бассейном в Грузии

Тбилиси
1245
Батуми
574
Аджарская Автономная Республика
2715
Самцхе-Джавахети
24
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390 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 6
Продаётся квартира в престижном комплексе — Tbilisi Gardens! 📍 Адрес: улица Михаила Асатиан…
$275,400
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 24
Продаётся элитная квартира в Tbilisi Gardens! 📍 Адрес: улица Михаила Асатиани 10, Тбилиси …
$431,800
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/14
Новый шедевральный проект в прибрежном райском районе Чакви, Батуми. Этот роскошный комплекс…
$36,550
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8
Мультифункциональный жилой комплекс премиум-класса, проект мирового уровня с современной инф…
$46,280
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6
Жилой комплекс – современная новостройка через дорогу от моря, приобретение апартаментов в к…
$38,710
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 9/40
40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на проспекте Там…
$94,080
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7
Современный многофункциональный комплекс, с разнообразной торговой и сервисной инфраструктур…
$40,375
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/36
36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного моря. Здание раз…
$73,470
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/29
Внутренняя беспроцентная рассрочка на 30 месяцев! Инвестиционные в наш комплекс позволит …
$51,012
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/13
Добро пожаловать в современный жилой комплекс, который станет идеальным местом для вашего ко…
$55,798
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/15
Новый уникальный проект на курорте, строительство которого ведется в нескольких метрах от мо…
$121,500
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 18/27
Несколько квартир в этом классном комплексе!  📍 Супер локация, возле ТЦ Метро-Сити, гостини…
$49,000
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/26
Многофункциональный  жилой комплекс состоящий из 26 этажей, расположенный в  туристической з…
$36,300
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
Хотите жить в роскошных апартаментах на берегу Черного моря? Тогда приобретите квартиру в Ба…
$59,296
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5
Элитный жилой дом с собственным пляжем и рестораном на берегу моря в Батуми! Комплекс рас…
$39,390
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 17/29
Представляем вам великолепный жилой комплекс который превзойдет все ваши ожидания и станет в…
$46,618
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/36
36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного моря. Здание раз…
$62,212
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6
Хотите жить в роскошных апартаментах на берегу Черного моря? Тогда приобретите квартиру в Ба…
$35,340
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 38
Надежная инвестиция в мировой бренд Комплекс  под управлением всемирно-известного отельно…
$42,340
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
$45,760
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4
Единственный элитный семейный жилой комплекс на берегу Чёрного моря в Аджарии. Размещаясь…
$78,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Новый проект от компании Batumi Investment.Цены указаны в чёрном каркасе. Уникальный прое…
$46,214
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/15
15-этажный апарт-отель на Новом Бульваре в 300 метрах от моря Комплекс включает в себя: …
$72,881
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 41/45
Надежная инвестиция в мировой бренд Комплекс  под управлением всемирно-известного отельно…
$43,497
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 37
Надежная инвестиция в мировой бренд Новый современный комплекс под управлением всемирно-и…
$43,500
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/20
Добро пожаловать в прекрасный город Батуми - один из самых популярных туристических направле…
$57,750
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 7
Комплекс супер дизайна, расположения, потрясающих видов, современных технологий и высоких ст…
$88,435
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/8
Представляем вашему вниманию уникальное предложение – апартаменты в Orbi Palace Bakuriani с …
$60,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 13/26
🗝️ BИДОBАЯ квартиpa под ключ в комплексe прeмиум клаcсa  🌊 B 500 мeтaх oт пpeкpacного поб…
$68,600
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3
Современный жилой дом в Батуми, с видом на море и горы в одной минуте от пляжа. Отличное кач…
$57,200
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Типы недвижимости в Грузии

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