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Квартиры в Нижней Картли, Грузия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Крцаниси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Крцаниси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Продается просторная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 98.5 кв. м. Ква…
$150,705
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Квартира 2 комнаты в Гардабанский муниципалитет, Грузия
Квартира 2 комнаты
Гардабанский муниципалитет, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
Жилой комплекс Табахмела   Виллы и апартаменты в охраняемом поселке в окрестностях Тби…
$91,950
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