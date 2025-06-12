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Квартиры с садом в Грузии

Тбилиси
1245
Батуми
574
Аджарская Автономная Республика
2718
Самцхе-Джавахети
24
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24 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 5/10
Продается квартира 2+1, 64,4м2, с предчистовой подготовкой (стадия ремонта "белый каркас"), …
$70,840
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/10
Грузинская компания-застройщик предлагает к продаже квартиру-студию 32,0м2 с предчистовой по…
$40,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 6/10
Продается квартира 1+1, 47,8м2, с ремонтом "под ключ", (с мебелью и техникой), в законченном…
$81,260
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/10
Компания-застройщик предлагает к продаже большую студию 38,0м2, на 6м этаже, с ремонтом "под…
$57,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 6/10
Продается квартира 2+1, 72,1м2, по цене всего 1100$/м2, с предчистовой подготовкой, ("белый …
$79,310
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 6/10
Продается квартира 1+1, 48,5м2, с уже выполненным финишным ремонтом ("зеленый каркас"), в за…
$72,750
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/11
Продается квартира в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом и мебелью ВАШ …
$138,000
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Кондо 3 комнаты в Батуми, Грузия
Кондо 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 20/20
Современная квартира с потрясающими панорамными видами на море и город выставлена на продажу…
$291,165
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 5/17
💫Квартира для выгодных инвестиций или проживания 🔥При 100% оплате действует скидка 13 575…
$32,580
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/9
ЛИСИ АВТО ВАРАЗИ УЛ. АРХИ 78,8 м² 2 спальни 5/8 этаж 134 000 $ 00995557100075 whatsapp 64045
$134,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Продано!!!!!!После нескольких месяцев исследований мы, наконец, нашли следующую удивительную…
$58,194
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/29
Продается квартира- студия в жилом комплексе Park-Tower. Площадь квартиры 37м2, Стоимость 40…
$41,491
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/10
Продается квартира 1+1, 47,8м2, с ремонтом "под ключ", (с мебелью и техникой), в законченном…
$78,870
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 23/30
Квартира на продажу в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом  TBILISI GARD…
$215,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/10
Компания-застройщик предлагает к продаже студию 32,0м2 с ремонтом "под ключ", (с мебелью и т…
$49,920
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Студия в Батуми, Грузия
Студия
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/27
БОТАНИЧЕСКИЙ САД Комплекс сдан. 27этажный комплекс. Расположен на престижном Новом Бульв…
$73,176
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/10
Квартира на продажу Didi dighomiЗелёный Диамонд2 спальни1 ванная комнатаОбщая площадь 57 м2/10 этаж
$96,000
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Кондо 2 комнаты в Батуми, Грузия
Кондо 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 20/20
ბათუმის ცენტრალურ უბანში, "Gumbati Group"-ის საცხოვრებელ კომპლექსში იყიდება თანამედროვე აპარ…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/19
The exclusive investment complex, Piazza Residence, is located in the city's most prestigiou…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 29/12
Квартира на продажу в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом и мебелью Тби…
$510,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/10
Продается квартира 2+1, 72,1м2, с предчистовой подготовкой, ("белый каркас"), в законченном …
$72,100
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 8/18
Просторная квартира с прямым видом на море и парк в комплексе White Sails. Площадь 77,6 м2, …
$170,000
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/10
Продается в Saburtalo2-й этаж1 спальня54 кв.м
$122,000
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Квартира 4 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Наша последняя победа Сделка в Буминг Батуми - полностью меблированные, негабаритные, апарта…
$128,000
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Агентство
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