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Квартиры в Чаквях, Грузия

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49 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Чакви, Грузия
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Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$195,770
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/12
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$56,050
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Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/12
Продаётся студия в чёрном каркасе в ЖК Tekto Rakurs. В элитном жилом комплексе гостиничного…
$33,000
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Квартира 1 спальня в Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Комплекс расположен в тихом пригороде Батуми (до центра города всего 25 минут) в окружении б…
$47,205
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Квартира в Чакви, Грузия
Квартира
Чакви, Грузия
Площадь 60 м²
Этаж 2/19
Продам аппартаменты премиум класса с отдельной спальней   в 3-х этажный вилле ЖК Dreamland O…
$140,000
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/12
RAKURS — первая линия моря в Чакви 🌊 📍 Чакви — всего 7 км от Батуми 🌊 50 метров до пляжа…
$59,590
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Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/13
В продаже студия  в премиальном жилом комплексе Dream Residence Chakvi — комфортная жизнь у …
$45,000
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Квартира 1 спальня в Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Описание объекта: Эта просторная квартира студийного типа премиум-класса расположена в извес…
$85,903
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Nils Ott Real Estates
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Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/12
Продаётся студия в чёрном каркасе в ЖК Tekto Rakurs. Элитный жилой комплекс гостиничного ти…
$40,000
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 9/25
Апартаменты 1+1 площадью 65,5 кв.м. на 9-ом этаже в комплексе с уже готовой инфраструктурой …
$134,147
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Квартира в Чакви, Грузия
Квартира
Чакви, Грузия
Площадь 35 м²
Этаж 15/20
Продаётся студия в современном ЖК Tropical Garden 🌊🏔️ 📍 Локация: Чакви, ул. Мезгваурта, 4…
$65,000
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Квартира в Чакви, Грузия
Квартира
Чакви, Грузия
Площадь 42 м²
Этаж 13
🏖 Dreamland Oasis, Чакви — всего 9 км от Батуми Продаётся стильный 2-комнатный апартамент…
$100,000
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Студия 1 спальня в Чакви, Грузия
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$126,684
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Квартира 1 спальня в Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$172,139
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Квартира 3 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$67,168
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$37,626
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Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 11
ПРОДАЕТСЯ | Dreamland Oasis, Чакви 🌊✨ 🏡 Студия в премиальном комплексе Dreamland Oasis …
$76,500
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$52,696
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Квартира в Чакви, Грузия
Квартира
Чакви, Грузия
Площадь 74 м²
Этаж 6/19
🏖 Dreamland Oasis, Чакви — всего 9 км от Батуми Продаётся стильный 3-комнатный апартамент…
$205,000
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Квартира в Чакви, Грузия
Квартира
Чакви, Грузия
Площадь 40 м²
Этаж 3/10
Продаётся уютная студия с видом на море в современном ЖК Tropical Garden 🌊🌴 📍 Локация: Ча…
$80,000
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Квартира 3 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 7/18
Продаётся уютная, светлая квартира с двумя спальнями и фронтальным видом на море в элитном ж…
$273,000
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Квартира 3 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/12
Продаётся квартира с боковым/частичным видом на море. ЖК "Ber Tower" — идеальное сочетание у…
$123,880
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/12
RAKURS — первая линия моря в Чакви 🌊 📍 Чакви — всего 7 км от Батуми 🌊 50 метров до пляжа…
$56,050
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Квартира 3 спальни в Чакви, Грузия
Квартира 3 спальни
Чакви, Грузия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$362,585
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 6/19
Dream Land Комплекс на 1й линии от моря ,Находится в Чакви,до Батуми 9км,до Ботанического…
$237,000
НДС
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Квартира 1 комната в Чакви, Грузия
Квартира 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 10/13
Продаeтся квартира в премиальном жилом комплексе Dream Residence Chakvi — комфортная жизнь у…
$54,100
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Квартира 1 спальня в Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 13/13
Живописный Комплекс под европейскимй брендом “NOVOTEL”. Локация -7км от Батуми (в сторону Ма…
$97,854
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Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/12
Продаётся студия в чёрном каркасе в Tekto Rakurs — элитном жилом комплексе гостиничного типа…
$33,000
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 9/11
Продается просторная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 90.3 кв.м. Квар…
$354,848
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Квартира 1 комната в Чакви, Грузия
Квартира 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Dream Land   Чакви Комплекс на 1й линии от моря до Батуми 9км до Ботаническог…
$68,000
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