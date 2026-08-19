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Квартиры в Гурии, Грузия

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Уреки
3
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13 объектов найдено
Квартира 1 комната в Озургетский муниципалитет, Грузия
Квартира 1 комната
Озургетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/12
VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на пер…
$175,000
НДС
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Квартира 3 комнаты в Уреки, Грузия
Квартира 3 комнаты
Уреки, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
3-комнатная квартира площадью 70 кв.м. для продажи в Уреки, на ул. Такаишвили, высокий I эта…
$38,000
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Квартира 3 комнаты в Озургетский муниципалитет, Грузия
Квартира 3 комнаты
Озургетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 2/12
VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на пер…
$332,000
НДС
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It Is RealtyIt Is Realty
Студия 1 комната в Шекветили, Грузия
Студия 1 комната
Шекветили, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
ПЛЯЖ С МАГНИТНЫМИ ПЕСКАМИ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА ПОД СДАЧУ В АРЕНДУ локаци…
$109,505
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Квартира 1 комната в Озургетский муниципалитет, Грузия
Квартира 1 комната
Озургетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/12
VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на пер…
$141,192
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Студия 1 комната в Озургетский муниципалитет, Грузия
Студия 1 комната
Озургетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/12
VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на пер…
$98,300
НДС
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Шекветили, Грузия
Квартира 1 комната
Шекветили, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
Видовые апартаменты в 5* комплексе с рассрочкой на 10 лет! Магнитные пески! Предлагаем к …
$76,250
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Студия 1 комната в Уреки, Грузия
Студия 1 комната
Уреки, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/4
Продаются квартиры в жилом комплексе гостиничного типа в Уреки. Этот регион Грузии известен …
$34,210
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Студия 1 комната в Уреки, Грузия
Студия 1 комната
Уреки, Грузия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/2
Цена по запросу
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Квартира в Шекветили, Грузия
Квартира
Шекветили, Грузия
Shekvetili Forest — масштабный апарт-комплекс премиум-класса, расположенный на первой линии …
$70,000
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Агентство
Елена Бировчак
Языки общения
English, Русский
Многоуровневые квартиры в Шекветили, Грузия
Многоуровневые квартиры
Шекветили, Грузия
Площадь 40 м²
Этаж 2/9
The Shekvetili Forest~Beach Project is a new development in the Black Sea region designed fo…
$107,000
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Квартира 4 комнаты в Посёлок Озургети, Грузия
Квартира 4 комнаты
Посёлок Озургети, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
Продается трехкомнатная квартира площадью 65 кв.м. с 2 спальнями в Уреки. В квартире есть эл…
$26,400
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Квартира в Шекветили, Грузия
Квартира
Шекветили, Грузия
Новое направление на побережье Черного моря, созданное для активного отдыха в любое время го…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe

Типы недвижимости в Гурии

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Гурии, Грузия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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