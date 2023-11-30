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1 955 объектов найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
2
1
67 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€97,609
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Flatiko LLC
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
28 м²
ONE - это новый выдающийся жилой проект от X2 Group, расположенный в отличном месте Батуми, …
€36,592
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Flatiko LLC
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Адлиа, Грузия
1
33 м²
39/40
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€69,801
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DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Адлиа, Грузия
1
32 м²
29/30
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€65,012
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Адлиа, Грузия
1
34 м²
17/18
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€62,845
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Адлиа, Грузия
1
32 м²
17/18
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€35,183
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
2
60 м²
17/18
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€64,218
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
1
20/21
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€64,254
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на горы
Батуми, Грузия
2
59 м²
6/6
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€44,470
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Гонио, Грузия
1
22 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Н…
€33,690
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Гонио, Грузия
1
28 м²
6/6
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€33,617
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
32 м²
20/20
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€25,479
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
1
31 м²
15/16
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€54,495
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Кобулети, Грузия
1
33 м²
27/28
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€41,812
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Адлиа, Грузия
1
33 м²
38/38
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€33,347
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
1
40 м²
18
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€48,367
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
2
60 м²
18
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€78,556
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
34 м²
8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€45,417
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
1
28 м²
29
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€50,046
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
47 м²
10/18
Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно - выгодным объектом! Расположен на 1 линии…
€52,811
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Адлиа, Грузия
1
39 м²
13/13
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€67,924
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
35 м²
9
Next Address is a new project from Next Group, located in the heart of Batumi at the Heroes’…
€33,959
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Flatiko LLC
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
1
1
34 м²
12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€25,927
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Flatiko LLC
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Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
2
45 м²
30
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€35,647
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
1
31 м²
30
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€24,557
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
1
35 м²
20
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€46,847
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
35 м²
15
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€44,956
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
1
33 м²
22
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€48,507
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Студия с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
33 м²
24
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€96,649
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
29 м²
15/40
Calligraphy Towers By Grand Maison квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HAMPTON BY H…
€39,881
1
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