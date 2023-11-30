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Квартиры в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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1 955 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€97,609
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Flatiko LLC
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
ONE - это новый выдающийся жилой проект от X2 Group, расположенный в отличном месте Батуми, …
€36,592
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Flatiko LLC
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Адлиа, Грузия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 39/40
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€69,801
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Адлиа, Грузия
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 29/30
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€65,012
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Адлиа, Грузия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 17/18
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€62,845
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Адлиа, Грузия
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 17/18
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€35,183
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 17/18
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€64,218
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Этаж 20/21
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€64,254
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на горы в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 6/6
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€44,470
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Гонио, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Гонио, Грузия
Комнаты 1
Площадь 22 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Н…
€33,690
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Гонио, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Гонио, Грузия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 6/6
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€33,617
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 20/20
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€25,479
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 15/16
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€54,495
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 27/28
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€41,812
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Адлиа, Грузия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 38/38
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€33,347
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 18
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€48,367
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 18
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€78,556
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€45,417
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 29
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€50,046
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 10/18
Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно - выгодным объектом! Расположен на 1 линии…
€52,811
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Адлиа, Грузия
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Этаж 13/13
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€67,924
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 9
Next Address is a new project from Next Group, located in the heart of Batumi at the Heroes’…
€33,959
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Flatiko LLC
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€25,927
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Flatiko LLC
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Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 30
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€35,647
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 30
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€24,557
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 20
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€46,847
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 15
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€44,956
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 22
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€48,507
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DDA Real Estate
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Студия с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Площадь 33 м²
Количество этажей 24
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€96,649
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 15/40
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HAMPTON BY H…
€39,881
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Atlas property
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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