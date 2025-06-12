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Квартиры возле озера в Грузии

Тбилиси
1245
Батуми
574
Аджарская Автономная Республика
2715
Самцхе-Джавахети
24
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6 объектов найдено
Кондо 3 комнаты в Батуми, Грузия
Кондо 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 20/20
Современная квартира с потрясающими панорамными видами на море и город выставлена на продажу…
$291,165
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Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/9
ЛИСИ АВТО ВАРАЗИ УЛ. АРХИ 78,8 м² 2 спальни 5/8 этаж 134 000 $ 00995557100075 whatsapp 64045
$134,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 15/45
продаются апартаменты с отдельной спальней, видом на море, и Аллею Героев. Фактический центр…
$75,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 29/35
Квартира с дизайнерским ремонтом в новом многоэтажном престижном жилом комплексе. Фактическ…
$205,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/19
The exclusive investment complex, Piazza Residence, is located in the city's most prestigiou…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 22/45
Продаётся студия в самом востребованном апартамент комплексе города Orbi City Block A с вели…
$49,000
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