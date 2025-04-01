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Квартиры в Боржоми, Грузия

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4 объекта найдено
Студия 1 комната в Боржоми, Грузия
Студия 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная отремонтированная квартира в Бакуриани, в 9-м пассажирском доме, на …
$44,000
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Квартира 2 комнаты в Боржоми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Боржоми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная квартира с ремонтом в Бакуриани, в Пассажирском доме №9, на пятом эт…
$49,997
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Квартира 2 комнаты в Боржоми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Боржоми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная отремонтированная квартира в Бакуриани, в жилом комплексе «пассажир»…
$45,000
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Студия 1 комната в Боржоми, Грузия
Студия 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
Продается квартира-студия площадью 33 кв.м. с ремонтом в Бакуриани, в жилом комплексе «Пасса…
$35,000
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