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Квартиры в Самцхе-Джавахети, Грузия

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Бакуриани
19
Абастумани
3
Боржоми
3
Квартира Удалить
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25 объектов найдено
Студия 1 комната в Akaki Tsereteli II turn, Грузия
Студия 1 комната
Akaki Tsereteli II turn, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/6
Продаются аппартаменты в гостиничном комплексе Orbi Palace Bakuriani расположенном на быстро…
$30,240
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Квартира 3 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 3 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/5
Bakuriani Inn — это отель, расположенный в городе Бакуриани. К услугам гостей общий лаунж, т…
$117,000
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Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Расположенный рядом с лесопарком и горнолыжным склоном, Crystal Wood является частью курортн…
$100,000
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 2 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
Двухкомнатная квартира 47 кв.м с ремонтом на продажу в Бакуриани на Дидвели Расположение: у…
$51,700
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Квартира 3 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 3 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4/4
Продается квартира в здании "Долина Мзиури" в Бакуриани, 61 кв.м. Пространство включает в с…
$53,900
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Квартира 2 комнаты в Боржоми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Боржоми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная квартира с ремонтом в Бакуриани, в Пассажирском доме №9, на пятом эт…
$49,997
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Квартира 2 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 2 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Продается в новостройке двухкомнатная жилая квартира площадью 50 кв.м., с 1 спальней, в сост…
$48,000
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Квартира 1 комната в 52, Грузия
Квартира 1 комната
52, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 46/50
Продается просторная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 53.3 кв.м. Кварти…
$277,507
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Студия 1 комната в Боржоми, Грузия
Студия 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная отремонтированная квартира в Бакуриани, в 9-м пассажирском доме, на …
$34,000
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Квартира 2 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 2 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Продается однокомнатная жилая квартира площадью 35 кв. м в новом доме, в состоянии зеленого …
$37,200
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Квартира 2 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 2 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/3
Продается в новостройке двухкомнатная жилая квартира площадью 43 кв.м. с 1 спальней в состоя…
$43,200
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Квартира 2 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 2 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
Продается в новостройке двухкомнатная жилая квартира площадью 41 кв.м. с 1 спальней в состоя…
$40,800
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Квартира 2 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 2 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
Продается в новостройке двухкомнатная, светлая, уютная жилая квартира площадью 53 кв.м. в со…
$51,600
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Квартира 2 комнаты в 52, Грузия
Квартира 2 комнаты
52, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 46/50
Продается красивая 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 66.8 кв.м. Кварти…
$359,818
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Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/5
Bakuriani Inn — это отель, расположенный в городе Бакуриани. К услугам гостей общий лаунж, т…
$52,300
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Квартира 1 комната в Бакуриани, Грузия
Квартира 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/6
Продается однокомнатная отремонтированная квартира-апартамент площадью 33 кв.м в Бакуриани, …
$36,300
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Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/5
Bakuriani Inn — это отель, расположенный в городе Бакуриани. К услугам гостей общий лаунж, т…
$58,000
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Студия 1 комната в Боржоми, Грузия
Студия 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
Продается квартира-студия площадью 33 кв.м. с ремонтом в Бакуриани, в жилом комплексе «Пасса…
$35,000
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Квартира 1 комната в 52, Грузия
Квартира 1 комната
52, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 20/50
Продается роскошная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 54.25 кв.м. Кварти…
$144,522
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Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/5
Bakuriani Inn — это отель, расположенный в городе Бакуриани. К услугам гостей общий лаунж, т…
$50,500
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Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
Bakuriani Inn — это отель, расположенный в городе Бакуриани. К услугам гостей общий лаунж, т…
$73,400
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Квартира 1 комната в Бакуриани, Грузия
Квартира 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/6
Продаются аппартаменты в гостиничном комплексе  Orbi palace Bakuriani , расположенном на быс…
$33,900
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Квартира 1 комната в Бакуриани, Грузия
Квартира 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/3
Продается в новостройке однокомнатная квартира-студия жилого типа площадью 26 кв. м, в состо…
$28,800
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Квартира 2 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 2 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Продается 2-комнатная жилая квартира в состоянии «черный каркас» в Боржоми.Квартира N24 П…
$45,000
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Квартира 2 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 2 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается в новостройке двухкомнатная жилая квартира площадью 64 кв.м. с 1 спальней, в состо…
$60,000
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Типы недвижимости в Самцхе-Джавахети

квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Самцхе-Джавахети, Грузия

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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