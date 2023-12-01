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Квартиры в Самцхе-Джавахети, Грузия

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Бакуриани, Грузия
Квартира 1 спальня
Бакуриани, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/5
2-roomed 80 sq.m. apartment for sale in Bakuriani, in hotel type new building, on the third …
€73,383
в месяц
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Квартира 1 спальня в Бакуриани, Грузия
Квартира 1 спальня
Бакуриани, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/6
2 -комнатный 46 кв.м. квартира на продажу в Бакуриани, в гостиничном типе нового здания, я э…
€51,368
в месяц
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Параметры недвижимости в Самцхе-Джавахети, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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