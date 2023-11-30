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Квартиры в Кобулети, Грузия

однокомнатные
3
Квартира В архив
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кобулети, Грузия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кобулети, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Allian…
€157,018
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Flatiko LLC
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кобулети, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Allian…
€89,918
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Allian…
€51,763
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
Квартира 1 спальня в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 21/25
Особенности объекта: Квартира в черном каркасе. Развитая инфаструктура. В пешеходной доступн…
€107,443
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Квартира 1 спальня в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 28/17
Инновационный спортивно-оздоровительный проект в Кобулети Проект расположен в климато-бал…
€45,481
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