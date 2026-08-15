Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Батуми, Грузия

;
пентхаусы
16
многоуровневые квартиры
8
квартиры-студии
1026
однокомнатные
2172
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
4 366 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Premium Premium
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 17/19
❗️СРОЧНАЯ ПРОДАЖА ❗️ Уникальный Лот - Студия с Премиум Комплектацией в Комплексе - La Bat…
$39,900
НДС
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/27
Продаётся квартира с отдельной спальней с видом на море и горы. Комплекс премиум класса расп…
$53,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/27
Продаётся квартира с отдельной спальней с видом на море и горы. Комплекс премиум класса рас…
$52,000
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
TOP TOP
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$306,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 спальни в Батуми, Грузия
TOP TOP
Квартира 4 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Этаж 15/17
#Продается в Батуми!   ул. Пушкина,162     4+1   165 кв.м  15 этаж   …
$358,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Estate Batumi Jylia
Языки общения
Русский
Квартира в Батуми, Грузия
TOP TOP
Квартира
Батуми, Грузия
Площадь 68 м²
Этаж 16
Квартира площадью 68 м2 в Батуми, Грузия, в 20 м от моря, этаж 16, полностью меблирована и г…
$250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
TOP TOP
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$92,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
TOP TOP
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$114,022
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
TOP TOP
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$112,040
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
TOP TOP
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 11/27
Вид на горы. Комплекс расположен в районе Нового бульвара, всего в 5 минутах ходьбы от Бату…
$39,500
Оставить заявку
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
TOP TOP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 20/25
Продаётся уютная студия с прямым видом на море в элитном жилом комплексе NBG Panorama. В кв…
$64,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$105,096
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Этаж 16/16
УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$121,256
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$198,924
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 16/16
УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$80,106
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2
Ипотека для иностранных граждан!   Отличный вариант для инвестирования, личного прожив…
$26,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$29,468
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 9
Ипотека для иностранных граждан!   Отличный вариант для инвестирования, личного прожив…
$52,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Ипотека для иностранных граждан!   Отличный вариант для инвестирования, личного прожив…
$59,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$21,615
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5
Ипотека для иностранных граждан!   Отличный вариант для инвестирования, личного прожив…
$33,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/12
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$82,944
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$140,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$224,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$65,550
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$90,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$54,210
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Жизнь у моря, где природа встречается с комфортом: Ваш идеальный дом в Solo Residence Бат…
$29,222
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Жизнь у моря, где природа встречается с комфортом: Ваш идеальный дом в Solo Residence Бат…
$48,144
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 20
Продажа новой просторной квартиры 2+1.   Квартира с качественным новым ремонтом и вели…
$88,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти