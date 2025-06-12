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Квартиры с террасой в Грузии

Тбилиси
1245
Батуми
574
Аджарская Автономная Республика
2715
Самцхе-Джавахети
24
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19 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 6
Продаётся квартира в престижном комплексе — Tbilisi Gardens! 📍 Адрес: улица Михаила Асатиан…
$275,400
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 24
Продаётся элитная квартира в Tbilisi Gardens! 📍 Адрес: улица Михаила Асатиани 10, Тбилиси …
$431,800
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Квартира 4 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Этаж 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$238,425
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Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/9
ЛИСИ АВТО ВАРАЗИ УЛ. АРХИ 78,8 м² 2 спальни 5/8 этаж 134 000 $ 00995557100075 whatsapp 64045
$134,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Продано!!!!!!После нескольких месяцев исследований мы, наконец, нашли следующую удивительную…
$58,194
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The Redland Property Group Ltd
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 24
Продажа просторной квартиры с дизайнерским ремонтом  Агмашенебели 1, 14 этаж, 107 кв метров.…
$147,000
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Многоуровневые квартиры 9 комнат в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 9 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 5
Описание В г.Батуми нa ул. Зурaба Гoргиладзе, в самoм центpе, пpодaeтcя шикaрная квapтиpa…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гудаури, Грузия
Квартира 2 комнаты
Гудаури, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 8
Полностью меблированные, готовые апартаменты для горнолыжного отдыха на невероятном горнолыж…
$47,691
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The Redland Property Group Ltd
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Квартира 12 комнат в Тбилиси, Грузия
Квартира 12 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 12
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 3/18
Продается квартира в лучшем месте в Тбилиси, Ваке с идеальным ремонтом и мебелью ЧХИКВАДЗЕ…
$220,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/19
The exclusive investment complex, Piazza Residence, is located in the city's most prestigiou…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 13
Комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, построенных по европейским ста…
$81,060
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 173 м²
Этаж 6/6
Продается квартира в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом  ВАЖА-ПШАВЕЛА …
$250,000
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 7
Продается потрясающая, большая квартира с панорамным видом на море, которую никто и никогда …
$350,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 15/26
Шикарная квартира с прямым видом на море! Комплекс премиум класса расположен в 5 минутах от …
$50,500
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Пентхаус в Батуми, Грузия
Пентхаус
Батуми, Грузия
Площадь 720 м²
Этаж 21/21
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести недвижимость в одном из самых востребова…
$581,000
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
⭐️ LUX проект в Кртаниси, элитный район из малоэтажных домов на красивых зеленых холиах с ви…
$123,420
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 13/18
Панорамный вид на море -это Ваша квартира!  Элитный гостинично-жилой комплекс на первой бере…
$153,340
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Квартира в Батуми, Грузия
Квартира
Батуми, Грузия
Площадь 68 м²
Этаж 4/7
Купите квартиру по лучшей цене и сделайте инвестицию!!! Купите квартиру в 200 метрах от м…
$88,530
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Квартира 4 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Наша последняя победа Сделка в Буминг Батуми - полностью меблированные, негабаритные, апарта…
$128,000
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Типы недвижимости в Грузии

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