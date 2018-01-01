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Etalon Estate Group

Польша, Masovian Voivodeship Warsaw
;
Etalon Estate Group
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
etalon-estate.pl
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Описание

Международное агентство недвижимости. 

Оказываем профессиональные услуги по покупке недвижимости на территории всей Польши и Южного Кипра, а также  в  других странах (Греция, Испания, Тайланд, ОАЭ, Бали). Являемся непосредственными представителями крупнейших застройщиков вышеуказанных стран.

Уровень профессионализма и опыт наших экспертов позволяет нам обслуживать любые сегменты рынка недвижимости - от небольших квартир и домов, вилл, до отелей, бизнес-центров и производственных зданий.

Наши клиенты могут рассчитывать на полное ведение сделки нашими экспертами - от заключения договора на риелторское обслуживание  и показа объектов до полного оформления собственности и фактической передачи недвижимости.

Оказываем дополнительные сопутствующие услуги, такие как ипотечное кредитование, дизайн и отелка, управление недвижимостью. 

Для Вас в нашей базе более 10 000 объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках!

Услуги
  • Продажа коммерческой и жилой недвижимости в Польше и на Южном Кипре. Объекты из закрытых и общедоступных риелторских  баз данных.
  • Лучшая недвижимость от крупнейших застройщиков вышеуказанных стран. Более 10.000 предложений.  
  • Оформление ипотечного кредитования
  • Аренда недвижимости в Польше и на Кипре с полным сопровождением и адаптацией
  • Специализируемся на  курортной недвижимости любого сегмента, в том числе премиум класса
  • Сопровождение получения ВНЖ Польши, ПМЖ Кипра, визы инвестора Греции.
  • Инвестиционная недвижимость  с расчетами доходности
  • Бизнес-иммиграция. Адаптация бизнеса.
  • Постпродажное обслуживание. Управление недвижимостью.
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 99 объектов
Коммерческая в Smolice, Польша
Коммерческая
Smolice
Площадь 60 м²
Я предлагаю на продажу помещение площадью 60,08 м2 с концепцией освоения помещений для мини-…
€ 67,572
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава
Площадь 56 м²
ПРОДАЕТСЯ: 56,49 кв. М. Сервисных и коммерческих помещений, расположенных на первом этаже Ga…
€ 156,549
Магазин в Пила, Польша
Магазин
Пила
Площадь 548 м²
Продается коммунальное здание, расположенное всего в 500 м от национальной дороги в непосред…
€ 431,702
Коммерческая в Smolice, Польша
Коммерческая
Smolice
Площадь 71 м²
€ 483,961
Новостройки
Смотреть все 5 новостроек
Жилой комплекс Limassol Park
Жилой комплекс Limassol Park
Trachoni, Кипр
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более 75% площади проекта отведено ландшафтным садам с извилистыми дорожками и прудами, которые окружают два больших бассейна, детский бассейн и игровая площадка. Идеальная локация, где можно в полной мере насладиться преимуществами жизни  на Кипре. Квартиры запроектированы с заботой о каждой детали, включая качественную отделку. Учтены все мелочи настолько, чтобы жители и их гости от самого входа чувствовали себя как дома. Здесь каждый легко найдет то, что идеально соответствует его привычному образу жизни. Каждая квартира включает в себя широкий выбор отделки, от изысканных отделочных материалов до высококачественной сантехники, что обеспечит комфортное проживание,  душевное спокойствие и больше времени, чтобы насладиться своим собственным кусочком рая.
Жилой квартал Под инвестицию и для собственного проживания
Жилой квартал Под инвестицию и для собственного проживания
Познань, Польша
от € 76,458
Сдача в: 2023
Агентство: Etalon Estate Group
Osiedle Mateckiego это идеальное расположение объекта, близко к центру города, и одновременно тихое и спокойное место. Множество зеленых территорий вокруг близко школы, детские сады, супермаркеты, аптеки. Всего 20 минут езды до международного аэропорта, рядом торговые центры Plaza и Galeria Pestka. К каждой квартире прилегает балкон либо терраса. На выбор - подземный и наземный паркинг. Расстояние до автобусной остановки всего 50 m, до трамвая 2,4 km, ж\д вокзал 3,7 km Расстояние до исторического центра города - 3 km
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzysz\Квартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzysz\Квартира мечты
Познань, Польша
от € 70,290
Сдача в: 2023
Агентство: Etalon Estate Group
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamenty z możliwością wydzielenia kolejnego pomieszczenia,  5-pokojowy apartament z antresolą. Tel.
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс Verde в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс Verde в городе Poznań
Познань, Польша
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань,  ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города. Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально  в крупных городах. Два больших паркинга - подземный и наземный. Возможность покупки одного либо нескольких парковочных мест. На территории дома  будет находиться зарядная станция для электромобилей, а для любителей активного образа жизни многочисленные велосипедные стойки. В близи  находятся самые важные точки, необходимые для повседневного комфортного функционирования - магазины, рестораны торговые центры, школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы.  Удобный доступ к общественному транспорту позволит  легко и быстро добраться в любую часть Познани. Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект. Условия и порядок приобретения данной недвижимости  обсуждаются индивидуально. Etalon Estate Group является прямым представителем застройщика, в связи с чем действует система "одного окна". Предусмотрена индивидуальная услуга сопровождения покупки для иностранных граждан. Наши специалисты говорят на разных языках. Приглашаю  к сотрудничеству.
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Познань, Польша
от € 72,486
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Современный жилой комплекс,  в тихой и зелёной части Познани. Будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года. Расположен в районе ул. Selawy в районе Нарамовице, недалеко от природного заповедника Журавинец в близи реки Варта. До центра Познани всего 15 минут на машине, рядом остановка трамвая, а в радиусе нескольких сотен метров от жилого комплекса расположены магазины и торговые точки. Дополнительным преимуществом является близость  школ и детских садов. Комфортабельные квартиры площадью от 30 до 90 м.2 с балконами (2-5 этажи) либо террассами на нижних этажах.  Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект. В доме  находится подземный паркинг. Возможность приобретения одного либо нескольких парковочных мест.
Наши агенты в Польше
Natalia Zaitseva
Natalia Zaitseva
1 641 объект
Агентства рядом
Crowd Real Estate
2 объекта

Корни команды платформы Crowd Real Estate связаны с юридической фирмой Sadkowski i Wspólnicy и восходят к 2004 г. Благодаря практике и опыту, накопленному в привлечении финансирования для инвесторов и застройщиков, мы увидели необходимость создания нового уровня на рынке — платформы, объединяющей разработчиков проектов и инвесторов, совместно развивающих польский рынок недвижимости. В 2019 году была основана Crowd Real Estate — первая польская платформа, позволяющая польским застройщикам и инвесторам привлекать капитал через кредитный краудфандинг.

Fox Promotion S.C
65 объектов
Компания основана в 2015 году, мы специализируемся на инвестициях в недвижимость в Польше. Наш офис находится в центре Варшавы, также мы работаем в крупнейших городах Польши. Наш офис расположен по адресу: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Warsaw
Starter House

Starter House — специализированное агентство недвижимости в Варшаве для мигрантов и предпринимателей из стран СНГ и Балтии. Индивидуальный подход. Подбираем быстро и выгодно любую недвижимость: аренда, покупка, продажа в Варшаве.

Имея в распоряжении обширную базу предложений, мы быстро найдем для вас: квартиру, дом, земельный участок, офис, торговое помещение и многое другое.

OKEASK
1 398 объектов

Агентство недвижимости в Варшаве. Подбираем квартиры на продажу, дома, коммерческие объекты согласно Вашим запросам как на первичном рынке, в том числе и на этапе строительства, так и на вторичном рынке недвижимости. Наша задача - это качественная работа с клиентом на каждом этапе аренды/покупки недвижимости в Варшаве. Высокое качество в нашей работе - это залог на долгую перспективу сотрудничества с каждым клиентом. Мы говорим с клиентом - с Вами - на одном языке!

Prestige Real Estate
40 объектов
Prestige Real Estate Warsaw - это опытная, надежная и заслуживающая доверия компания, занимающаяся вопросами долгосрочной аренды недвижимости. Мы гордимся тем, что предоставляем профессиональные услуги всем нашим клиентам, а наши агенты по недвижимости обучены, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Мы помогаем нашим клиентам выбрать подходящую недвижимость, согласовать цены, провести поиск в земельной и ипотечной книге, а также подготовить юридические соглашения. Наши агенты имеют отличный послужной список в предоставлении услуг иностранным посольствам, международным компаниям, правительственным учреждениям и международным компаниям по переезду. В наших списках вы найдете сотни домов и квартир очень высокого уровня, расположенных в лучших районах Варшавы. У нас есть знания и доказанный успех, чтобы помочь решить ваши жилищные потребности, поэтому начните свой путь к успешному опыту в сфере недвижимости, связавшись с нашим офисом в Варшаве.
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