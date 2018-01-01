Etalon Estate Group
Международное агентство недвижимости.
Оказываем профессиональные услуги по покупке недвижимости на территории всей Польши и Южного Кипра, а также в других странах (Греция, Испания, Тайланд, ОАЭ, Бали). Являемся непосредственными представителями крупнейших застройщиков вышеуказанных стран.
Уровень профессионализма и опыт наших экспертов позволяет нам обслуживать любые сегменты рынка недвижимости - от небольших квартир и домов, вилл, до отелей, бизнес-центров и производственных зданий.
Наши клиенты могут рассчитывать на полное ведение сделки нашими экспертами - от заключения договора на риелторское обслуживание и показа объектов до полного оформления собственности и фактической передачи недвижимости.
Оказываем дополнительные сопутствующие услуги, такие как ипотечное кредитование, дизайн и отелка, управление недвижимостью.
Для Вас в нашей базе более 10 000 объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках!
- Продажа коммерческой и жилой недвижимости в Польше и на Южном Кипре. Объекты из закрытых и общедоступных риелторских баз данных.
- Лучшая недвижимость от крупнейших застройщиков вышеуказанных стран. Более 10.000 предложений.
- Оформление ипотечного кредитования
- Аренда недвижимости в Польше и на Кипре с полным сопровождением и адаптацией
- Специализируемся на курортной недвижимости любого сегмента, в том числе премиум класса
- Сопровождение получения ВНЖ Польши, ПМЖ Кипра, визы инвестора Греции.
- Инвестиционная недвижимость с расчетами доходности
- Бизнес-иммиграция. Адаптация бизнеса.
- Постпродажное обслуживание. Управление недвижимостью.