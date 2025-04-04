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Жильё в gmina Gniezno, Польша

1 объект найдено
Квартира в Ganina, Польша
Квартира
Ganina, Польша
Площадь 310 м²
Продать уникальную жилую недвижимость, расположенную в Ганине (близ Гнезны)
$862,217
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Gniezno, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов