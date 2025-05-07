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Жильё в gmina Duszniki, Польша

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Miesciska, Польша
Дом
Miesciska, Польша
Площадь 98 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже дома в застройке близнецового здания (98 …
$164,529
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Miesciska, Польша
Дом
Miesciska, Польша
Площадь 98 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже дома в застройке близнецового здания (98 …
$164,529
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Grzebienisko, Польша
Дом
Grzebienisko, Польша
Площадь 2 385 м²
Продажа РЕЗИДЕНСИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ НА ПОЛЕ 2385 М2 В СОВЕЩАНИИ (ГМИНА СПИРИТОВ ГОРОДА ГОРО…
$79,053
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Duszniki, Польша

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