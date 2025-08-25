Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Равич
  4. Жилая

Жильё в Равиче, Польша

1 объект найдено
Квартира в Равич, Польша
Квартира
Равич, Польша
Площадь 5 737 м²
Продается привлекательная земельная собственность, расположенная в Равиц-Сарнове, охватываем…
$101,304
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти