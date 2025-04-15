Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Мурована-Гослина
  4. Жилая

Жильё в Мурована-Гослина, Польша

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира в Мурована-Гослина, Польша
Квартира
Мурована-Гослина, Польша
Площадь 206 м²
Продается дом в отдельно стоящем здании, расположенном в Мурована Гослина на О. Грин Хиллс. …
$198,750
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 1 комната в Мурована-Гослина, Польша
Квартира 1 комната
Мурована-Гослина, Польша
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Кавалер 38,03 м2, расположенный на 2 этаже здания 3 этажа
$100,435
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Мурована-Гослина, Польша
Квартира
Мурована-Гослина, Польша
Площадь 938 м²
Сервисное и офисное здание в центре поселка
$949,854
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Мурована-Гослина, Польша
Квартира 3 комнаты
Мурована-Гослина, Польша
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Мечтаете купить квартиру недалеко от города рядом с природой? Вы мечтаете о месте, которое и…
$149,725
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов