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Жильё в Мосине, Польша

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9 объектов найдено
Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 184 м²
С удовольствием представляю вам прекрасный Дом на тихом поселении односемейных домов в Мосин…
$223,604
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Квартира в Мосина, Польша
Квартира
Мосина, Польша
Площадь 1 105 м²
Продается уникальная строительная площадка площадью 1105 м2, расположенная в Мосине, на улиц…
$131,160
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 3 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Объявление о продаже квартир – Мосина, ул. Яна Кибиса, 2
$134,057
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 2 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Рекомендую к продаже хорошо расположенную, привлекательную 2-комнатную квартиру на Познани П…
$119,031
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Etalon Estate Group
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Квартира в Мосина, Польша
Квартира
Мосина, Польша
Площадь 658 м²
На продажу предлагается сервисное здание с существующим, процветающим рестораном. Коммунальн…
$790,118
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Квартира в Pozegowo, Польша
Квартира
Pozegowo, Польша
Площадь 128 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИММУНИТНОСТЬ – ПРОДАВАЕМ ДОМ И СТАМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ!
$213,332
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Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 164 м²
Я приглашаю вас приобрести недвижимость в Мосине, недалеко от Познани, на улице Ясна! Это до…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 194 м²
Я с удовольствием представляю вам привлекательный, отдельно стоящий дом, расположенный в Мос…
$201,480
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Квартира 3 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 3 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Ищете квартиру для своей семьи? Ты все правильно понял! Рекомендую купить 74-метровую кварти…
$189,365
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