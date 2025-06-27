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Жильё в gmina Trzcianka, Польша

1 объект найдено
Дом в Stradun, Польша
Дом
Stradun, Польша
Площадь 256 м²
Продается большой дом с инвестиционным потенциалом в Страдуне – 256 м2, участок 1200 м2
$215,932
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Trzcianka, Польша

Недорогая
Элитная
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