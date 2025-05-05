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Жильё в gmina Czerwonak, Польша

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17 объектов найдено
Квартира в Owinska, Польша
Квартира
Owinska, Польша
Площадь 85 м²
Остановитесь в современном частном и насладитесь садом или террасой с видом на живописный пр…
$155,952
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Квартира в Kicin, Польша
Квартира
Kicin, Польша
Площадь 400 м²
Продается - объект с высоким потенциалом в Кичине (Муниципалитет Червонек)
$166,808
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Квартира 2 комнаты в Kozieglowy, Польша
Квартира 2 комнаты
Kozieglowy, Польша
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Сегодня Я рад предложить квартиру, расположенную на 3-м этаже невысокого квартала (4 этажа),…
$120,472
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Дом в Kicin, Польша
Дом
Kicin, Польша
Площадь 300 м²
Привлекательное место Дом в резиденции
$1,17 млн
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Дом в Kozieglowy, Польша
Дом
Kozieglowy, Польша
Площадь 220 м²
Дамы и господа, Я с удовольствием представляю вам отдельно стоящий дом 1980 года в Козьеглов…
$370,658
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Квартира 3 комнаты в Kozieglowy, Польша
Квартира 3 комнаты
Kozieglowy, Польша
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Квартира в Козьегловы на продажу. Квартира 82 м2 акушерок на 3-м этаже в блоке 3-го этажа на Лесу
$166,543
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Дом в Czerwonak, Польша
Дом
Czerwonak, Польша
Площадь 85 м²
Ищете дом в уникальном месте, окруженном зеленью, но в непосредственной близости от города? …
$198,885
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Квартира 4 комнаты в Czerwonak, Польша
Квартира 4 комнаты
Czerwonak, Польша
Число комнат 4
Площадь 73 м²
Я призываю вас ознакомиться с предложением о продаже четырехкомнатной квартиры, расположенно…
$191,440
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Дом в Mielno, Польша
Дом
Mielno, Польша
Площадь 328 м²
Я приглашаю вас посмотреть на дом в интересном месте – недалеко от леса и в то же время мене…
$262,127
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Дом в Czerwonak, Польша
Дом
Czerwonak, Польша
Площадь 85 м²
Ищете дом в уникальном месте, окруженном зеленью, но в непосредственной близости от города? …
$198,051
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Дом в Kicin, Польша
Дом
Kicin, Польша
Площадь 315 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 260 м2. Кроме того, есть экономическое здание, присп…
$489,833
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Квартира 2 комнаты в Czerwonak, Польша
Квартира 2 комнаты
Czerwonak, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Я хотел бы представить предложение уникальной квартиры в Познань в пятницу. Дизайн и дизайн …
$158,600
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Квартира 3 комнаты в Owinska, Польша
Квартира 3 комнаты
Owinska, Польша
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением 3-комнатной квартиры в селе Овинская
$119,016
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Квартира в Owinska, Польша
Квартира
Owinska, Польша
Площадь 48 м²
Продается современное помещение площадью 48,00 м2 в коммерческом и сервисном здании
$119,848
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Дом в Bolechowo, Польша
Дом
Bolechowo, Польша
Площадь 195 м²
Дом вашей мечты на краю Зеленого леса – просторный, экологичный и полный возможностей
$436,878
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Квартира 3 комнаты в Kozieglowy, Польша
Квартира 3 комнаты
Kozieglowy, Польша
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Вы планируете кредитовать эту мечту – звоните
$128,416
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Квартира в Miekowo, Польша
Квартира
Miekowo, Польша
Площадь 108 м²
Продается дом в частном здании - Miękowo, ul. Sněžycowa, gm. Реддук
$225,058
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Параметры недвижимости в gmina Czerwonak, Польша

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