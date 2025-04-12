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Жильё в gmina Brodnica, Польша

1 объект найдено
Квартира в Esterpole, Польша
Квартира
Esterpole, Польша
Площадь 14 000 м²
Мы представляем на продажу землю с потенциалом 1,4 га, расположенную в живописной среде поле…
$259,547
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Brodnica, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов