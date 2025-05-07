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Жильё в gmina Srem, Польша

Сьрем
3
7 объектов найдено
Дом в Zbrudzewo, Польша
Дом
Zbrudzewo, Польша
Площадь 190 м²
Представляю вам привлекательное предложение отдельно стоящего дома типа, расположенного в Зб…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Psarskie, Польша
Квартира 3 комнаты
Psarskie, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
$51,747
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 360 м²
Для продажи уникальное здание площадью 360 м2 расположено в центре Шрима, недалеко от рыночн…
$185,493
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Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 340 м²
Сервисное здание с инвестиционным потенциалом – Шрем, ул. Варштов
$158,956
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Комната в Mechlin, Польша
Комната
Mechlin, Польша
Площадь 180 м²
Добро пожаловать на премьеру предложений - День открытых дверей в субботу 17 мая с 11:00 до …
$244,139
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Дом в Luciny, Польша
Дом
Luciny, Польша
Площадь 160 м²
Я рекомендую уникальный односемейный дом площадью 152,08 м2. Недвижимость расположена на зем…
$230,871
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Квартира 3 комнаты в Сьрем, Польша
Квартира 3 комнаты
Сьрем, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Описание имущества:
$79,611
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Etalon Estate Group
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Типы недвижимости в gmina Srem

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