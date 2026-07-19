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Жилье в Тшчанке, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Тшчанка, Польша
Квартира 2 комнаты
Тшчанка, Польша
Число комнат 2
Площадь 63 м²
2-комнатная квартира с садом - Stork
$73,819
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Квартира в Тшчанка, Польша
Квартира
Тшчанка, Польша
Площадь 4 580 м²
1) Trzcianka - несколько слов о городском расположении Trzcianka (Wielkopolskie Province, Cz…
$1,56 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
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Realting.com
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